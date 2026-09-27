Balenciagas 450-Dollar-Schuhe sorgen für Aufsehen in den sozialen Medien

·4·Welt
Balenciagas 450-Dollar-Schuhe sorgen für Aufsehen in den sozialen Medien

Die neuen 450-Dollar-Schuhe des berühmten Modehauses Balenciaga haben in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen gesorgt. Bilder des Modells, das sich durch sein einzigartiges und ungewöhnliches Design auszeichnet, verbreiteten sich schnell auf verschiedenen Plattformen.

Das vom Üblichen abweichende Aussehen des neuen Modells hat die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich gezogen. Nach der Verbreitung der Bilder bewerteten einige das Design als interessant und ausgefallen.

Der Preis von 450 Dollar wurde zu einem der Hauptthemen der Debatte um das Modell.

In den sozialen Medien diskutieren die Nutzer nicht nur über das Aussehen der Schuhe, sondern auch über deren Preis. Während einige diesen hohen Preis für ein so ungewöhnliches Design als normal in der Modewelt akzeptieren, halten andere 450 Dollar für eine zu hohe Summe für diese Schuhe.

Das neue Modell von Balenciaga erregte in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Modebegeisterten und Social-Media-Nutzern. Die größte Frage zu den Schuhen dreht sich derzeit weniger um das Design als vielmehr um den Preis von 450 Dollar.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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