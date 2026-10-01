Luxuszellen für Häftlinge in Gefängnis entdeckt

In Indonesien wurden speziell ausgestattete Luxuszellen für Häftlinge entdeckt, die sich grundlegend von gewöhnlichen Zellen unterscheiden. Nach dem Vorfall wurden fünf leitende Gefängnisbeamte von ihren Posten enthoben.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall im Gefängnis „Cibinong“ in der Stadt Bogor bei Jakarta. Vertreter des nationalen Ombudsmanns entdeckten bei einer unangekündigten Inspektion am 23. September mehr als 10 Unterkünfte, die sich abseits der normalen Zellen befanden.

Die Prüfer stießen in diesen Räumen auf Annehmlichkeiten, die für gewöhnliche Gefängnisbedingungen untypisch sind. Dort gab es große Betten, Klimaanlagen, Fernseher, Sofas, Kühlschränke und separate Essbereiche.

Besonders bemerkenswert ist, dass in dem Komplex auch ein Fitnessstudio und ein Golfsimulator errichtet wurden. Während der Inspektion wurde festgestellt, dass sich einige Häftlinge in diesen Unterkünften aufhielten.

Rudi Setiawan, Generalinspekteur des indonesischen Ministeriums für Einwanderung und Strafvollzug, teilte mit, dass Dutzende Häftlinge und Gefängnismitarbeiter zu dem Vorfall befragt wurden. Als Ergebnis der Untersuchung wurden fünf Führungskräfte, darunter der Leiter des Gefängnisses „Cibinong“, ihres Amtes enthoben.

In dem Gefängnis, das eine Fläche von 4 Hektar einnimmt, sind auch Häftlinge untergebracht, die wegen Korruption und anderer schwerer Verbrechen ihre Strafe verbüßen. Welche Häftlinge genau die Luxuszellen nutzten, wurde bisher offiziell nicht bekannt gegeben.

Den Prüfern zufolge wurden diese Gebäude ursprünglich als Dienstwohnungen für Gefängnismitarbeiter errichtet. Nun wird untersucht, wie sie in unbefugte Unterkünfte für Häftlinge umgewandelt wurden und ob für solche Privilegien Bestechungsgelder gezahlt wurden.