iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Die heutigen Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Geräte sind in eSIM+eSIM- sowie SIM+eSIM-Versionen mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben erhältlich.
eSIM+eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.989 Dollar
• Silver — 1.989 Dollar
• Glacier — 1.989 Dollar
• Burgundy — 1.989 Dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 Dollar
• Silver — 2.179 Dollar
• Glacier — 2.149 Dollar
• Burgundy — 2.249 Dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 Dollar.
SIM+eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 2.009 Dollar
• Black — 2.049 Dollar
• Silver — 2.039 Dollar
• Burgundy — 2.119 Dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 Dollar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 Dollar.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise der Smartphones täglich ändern können.
Kommentare 0
…