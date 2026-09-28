iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert

·5·Technologie
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert

Die heutigen Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Geräte sind in eSIM+eSIM- sowie SIM+eSIM-Versionen mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben erhältlich.

eSIM+eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.989 Dollar

• Silver — 1.989 Dollar

• Glacier — 1.989 Dollar

• Burgundy — 1.989 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 Dollar

• Silver — 2.179 Dollar

• Glacier — 2.149 Dollar

• Burgundy — 2.249 Dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 Dollar.

SIM+eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 2.009 Dollar

• Black — 2.049 Dollar

• Silver — 2.039 Dollar

• Burgundy — 2.119 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 Dollar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 Dollar.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise der Smartphones täglich ändern können.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIMSmartphone
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestelltApple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestellt10 September 08:18Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben19 September 17:11iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erzielen Verkaufsrekord in ChinaiPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erzielen Verkaufsrekord in ChinaGestern 20:29Die heutigen Preise der iPhone 17 Smartphones wurden bekannt gegebenDie heutigen Preise der iPhone 17 Smartphones wurden bekannt gegeben16 Juni 11:24iPhone 18 Pro und Pro Max offiziell vorgestellt: Was macht die neuen Flaggschiffe so beeindruckend?iPhone 18 Pro und Pro Max offiziell vorgestellt: Was macht die neuen Flaggschiffe so beeindruckend?9 September 23:06Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 23. SeptemberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 23. September23 September 11:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest