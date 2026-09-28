Javohir Sindorov wird erster Preisträger der FIDE Excellence Awards

In Samarkand 46. Schacholympiade mit dem Abschluss der 46. Schacholympiade gab es eine weitere erfreuliche Nachricht für das usbekische Schach. Der usbekische Großmeister Javohir Sindorov gewann die erste Auszeichnung als „Bester männlicher Schachspieler“ in der Geschichte der FIDE Excellence Awards.

Diese Auszeichnung hat eine besondere Bedeutung, da die FIDE Excellence Awards 2026 erstmals ins Leben gerufen wurden und ihre ersten Gewinner genau in Samarkand geehrt wurden. Der Preis würdigt die besten Leistungen im Olympia-Zyklus von September 2024 bis August 2026.

Sindorov steht an erster Stelle der historischen Liste

In der Kategorie „Bester männlicher Schachspieler“ waren neben Javohir Sindorov auch führende Vertreter des Weltschachs nominiert — Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Gukesh Dommaraju und weitere Großmeister waren als Kandidaten nominiert.

Am Ende ging der Sieg an den Vertreter Usbekistans.

Damit ging Sindorov als erster Gewinner der Kategorie „Bester männlicher Schachspieler“ in der Geschichte der FIDE Excellence Awards in die Schachgeschichte ein.

Die Olympiade in Samarkand — ein großes Schachfest

Die 46. Schacholympiade fand vom 10. bis 27. September in Samarkand statt. Bei der Abschlusszeremonie wurde die olympische Flagge an den Gastgeber des Wettbewerbs 2028, die Vereinigten Arabischen Emirate, übergeben und damit der historische Wettbewerb in Samarkand offiziell beendet.

Im Rahmen dieses Wettbewerbs fand auch die erste Preisverleihung der FIDE Excellence Awards statt.

Für das usbekische Schach war dies ein doppelt bedeutendes Ereignis: Samarkand empfing die Schachwelt, und Javohir Sindorov gewann bei dieser historischen Zeremonie die erste Auszeichnung als „Bester männlicher Schachspieler“.

Auf diese Weise hat sich Javohir Sindorov nicht nur in Usbekistan, sondern auch in der Geschichte der neu geschaffenen FIDE Excellence Awards als einer der ersten Gewinner verewigt.