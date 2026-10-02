Asienspiele: Usbekistan nach Tag 13 in den Top Vier (Medaillenspiegel)

Der 13. Wettkampftag der Asienspiele in Japan ist zu Ende gegangen. Die erfolgreiche Sportdelegation aus Usbekistan festigt ihren Platz unter den besten vier Nationen in der Gesamtwertung.

Die Anzahl der Medaillen unserer Landsleute hat 65 erreicht. Unsere Athleten haben bisher 20 Gold-, 23 Silber- und 22 Bronzemedaillen gesammelt und kämpfen würdig in der Riege der stärksten Teams des Kontinents.

Spitzenreiter und Wettbewerb: Wie sieht die Top Ten aus?

Das Team aus China führt den Medaillenspiegel mit deutlichem Vorsprung an. Gastgeber Japan belegt den zweiten Platz und Südkorea den dritten Rang:

China — 162 Gold, 81 Silber, 73 Bronze (gesamt: 316) Japan — 71 Gold, 83 Silber, 85 Bronze (gesamt: 239) Südkorea — 33 Gold, 39 Silber, 62 Bronze (gesamt: 134) Usbekistan — 20 Gold, 23 Silber, 22 Bronze (gesamt: 65) Indien — 16 Gold, 25 Silber, 35 Bronze (gesamt: 76) Iran — 15 Gold, 17 Silber, 13 Bronze (gesamt: 45) Thailand — 15 Gold, 11 Silber, 17 Bronze (gesamt: 43) Kasachstan — 12 Gold, 21 Silber, 44 Bronze (gesamt: 77) Bahrain — 11 Gold, 5 Silber, 6 Bronze (gesamt: 22) Malaysia — 9 Gold, 5 Silber, 16 Bronze (gesamt: 30)

Auch andere Vertreter unserer Region sind in den Top 20 vertreten; das benachbarte Tadschikistan belegt mit 2 Gold-, 5 Silber- und 7 Bronzemedaillen (insgesamt 14) den 20. Platz.

An den verbleibenden Tagen des Turniers stehen weitere wichtige Wettkämpfe mit Beteiligung unserer Landsleute an, und es wird erwartet, dass die Medaillenbilanz der usbekischen Delegation weiter wächst.