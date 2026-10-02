Warnung von Gary Neville: Zukunft der Manchester City-Eigentümer in Gefahr

Manchester City, einer der führenden Vereine der Premier League, steht nach einer bedeutenden Entscheidung einer unabhängigen Kommission vor einer schweren Krise und einem möglichen Eigentümerwechsel. Laut Berichten von Sky Sports ist der bekannte Experte und ehemalige Spieler Gary Neville der Meinung, dass es für die derzeitige Führung sehr schwierig sein wird, ihre Position zu halten, sollte der Verein wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten schuldig gesprochen werden. Dies berichtet Goal.com .

Eine unabhängige Untersuchung ergab, dass Manchester City über einen Zeitraum von neun Jahren in großem Umfang gegen Finanzregeln verstoßen hat. Es wird betont, dass diese Situation das Ansehen des englischen Fußballs und die Fairness des Wettbewerbs in der Premier League ernsthaft untergräbt, da es um Verstöße in Höhe von Hunderten Millionen Pfund geht.

Finanzbetrug und verdächtige Sponsoring-Deals

Im Zentrum der Untersuchung stehen Vorwürfe, dass der Verein seine Einnahmen durch fingierte Sponsorenverträge künstlich aufgebläht hat. Der Gesamtwert dieser Verträge soll 900 Millionen Pfund übersteigen.

Gary Neville betonte, dass nach Verstößen dieser Größenordnung eine einfache Geldstrafe völlig unzureichend sei. Er glaubt, dass die Eigentümer des Vereins möglicherweise nicht mehr die Anforderungen des „Owners' and Directors' Test“ erfüllen.

Die Zukunft der Führung und der Titel

Laut Neville sind Fußballvereine nicht nur Geschäftsprojekte, sondern geschützte Werte, die für die Gemeinschaft und die Stadtbevölkerung von großer Bedeutung sind. Daher müssen die Eigentümer die festgelegten Regeln und Vorschriften strikt einhalten.

Die Rechtmäßigkeit der unter Pep Guardiola und in den Jahren zuvor gewonnenen Titel steht nun stark in Frage. Sollte das Berufungsverfahren scheitern, wird prognostiziert, dass alle Erfolge des Vereins der letzten Jahre dauerhaft unter Zweifel stehen werden.