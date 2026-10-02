Warnung von Gary Neville: Zukunft der Manchester City-Eigentümer in Gefahr

·10·Sport
Warnung von Gary Neville: Zukunft der Manchester City-Eigentümer in Gefahr

Manchester City, einer der führenden Vereine der Premier League, steht nach einer bedeutenden Entscheidung einer unabhängigen Kommission vor einer schweren Krise und einem möglichen Eigentümerwechsel. Laut Berichten von Sky Sports ist der bekannte Experte und ehemalige Spieler Gary Neville der Meinung, dass es für die derzeitige Führung sehr schwierig sein wird, ihre Position zu halten, sollte der Verein wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten schuldig gesprochen werden. Dies berichtet Goal.com .

Eine unabhängige Untersuchung ergab, dass Manchester City über einen Zeitraum von neun Jahren in großem Umfang gegen Finanzregeln verstoßen hat. Es wird betont, dass diese Situation das Ansehen des englischen Fußballs und die Fairness des Wettbewerbs in der Premier League ernsthaft untergräbt, da es um Verstöße in Höhe von Hunderten Millionen Pfund geht.

Finanzbetrug und verdächtige Sponsoring-Deals

Im Zentrum der Untersuchung stehen Vorwürfe, dass der Verein seine Einnahmen durch fingierte Sponsorenverträge künstlich aufgebläht hat. Der Gesamtwert dieser Verträge soll 900 Millionen Pfund übersteigen.

Gary Neville betonte, dass nach Verstößen dieser Größenordnung eine einfache Geldstrafe völlig unzureichend sei. Er glaubt, dass die Eigentümer des Vereins möglicherweise nicht mehr die Anforderungen des „Owners' and Directors' Test“ erfüllen.

Die Zukunft der Führung und der Titel

Laut Neville sind Fußballvereine nicht nur Geschäftsprojekte, sondern geschützte Werte, die für die Gemeinschaft und die Stadtbevölkerung von großer Bedeutung sind. Daher müssen die Eigentümer die festgelegten Regeln und Vorschriften strikt einhalten.

Die Rechtmäßigkeit der unter Pep Guardiola und in den Jahren zuvor gewonnenen Titel steht nun stark in Frage. Sollte das Berufungsverfahren scheitern, wird prognostiziert, dass alle Erfolge des Vereins der letzten Jahre dauerhaft unter Zweifel stehen werden.

Manchester CityGary NevillePremier LeaguePep GuardiolaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester City vor neuen Problemen: Rivalisierende Spieler fordern EntschädigungManchester City vor neuen Problemen: Rivalisierende Spieler fordern EntschädigungGestern 20:32Entscheidung über Manchester City bis zum Ende der laufenden Saison gefordertEntscheidung über Manchester City bis zum Ende der laufenden Saison gefordertGestern 01:38Gibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppenGibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppen13 August 14:19Mateo Kovacic lobt Elliot Andersons Wechsel zu Manchester CityMateo Kovacic lobt Elliot Andersons Wechsel zu Manchester City4 August 12:32Phil Foden bereit, bei Manchester City zu bleibenPhil Foden bereit, bei Manchester City zu bleiben15 Mai 13:20Enzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester CityEnzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester City5 September 22:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov