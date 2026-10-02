Die Pressekonferenz der schwedischen Nationalmannschaft sorgte für einen unerwarteten und amüsanten Moment. Cheftrainer Graham Potter brachte die Anwesenden mit einem scharfen Witz über die Finanzvorwürfe gegen Manchester City zum Lachen. Während der Konferenz wurde Arsenal-Stürmer Viktor Gyokeres dabei gefilmt, wie er versuchte, sein Lachen über die Bemerkung des Trainers zu unterdrücken – ein Clip, der im Internet schnell viral ging. Dies berichtete Goal.com berichtet.

Laut ixbt.com und anderen ausländischen Medien wurde die unerwartete Situation im Trainingslager der Nationalmannschaft zum Hauptthema des Treffens. Aufgrund einer unbekannten Virusinfektion und Krankheiten, die den schwedischen Kader heimsuchten, fielen mehrere Leistungsträger aus. Bei der Erläuterung der personellen Ausfälle hielt es der Trainer für angebracht, das meistdiskutierte Thema im englischen Fußball anzusprechen.

Der unerwartete Witz des Trainers und Gyokeres' Reaktion

Graham Potter erklärte die Situation und verglich die Probleme humorvoll mit den laufenden Gerichtsverfahren im englischen Fußball. Der schwedische Trainer lieferte seinen ironischen Witz ab und sorgte für einen Moment der Überraschung und des Lachens im Raum.

„Wir haben es mit einer Infektion oder einem Virus zu tun. Das ist keine ideale Situation, aber so etwas passiert. Deshalb haben wir neue Spieler berufen, die großartige Leistungen gezeigt haben. Was die Anzahl der Ausfälle angeht, denke ich, dass ich eine Zahl erreicht habe, die der Anzahl der Anklagen gegen Manchester City nahekommt“, betonte Graham Potter auf der Pressekonferenz.

Die Atmosphäre im Raum änderte sich sofort, und unter den Journalisten mischten sich Lachen und Überraschung. Die Kameras richteten sich sofort auf Stürmer Viktor Gyokeres, der neben dem Trainer saß. Obwohl der Arsenal-Stürmer versuchte, zwischen Berufsethik und echtem Amüsement die Fassung zu bewahren, zeigten die in den sozialen Medien verbreiteten Videos deutlich, dass er sein Lächeln nicht verbergen konnte.

Viktor Gyokeres' produktives Spiel für die Nationalmannschaft

Graham Potter erkannte die Brisanz seines Witzes und fragte die Journalisten scherzhaft: „Ist es noch nicht zu früh, darüber zu sprechen?“ Der Clip verbreitete sich in kürzester Zeit unter Internetnutzern und begeisterte die Fans vor dem Hintergrund der intensiven Diskussionen um den Manchester-Klub.

Dennoch lenkte diese interessante Episode auf der Pressekonferenz Viktor Gyokeres nicht von seiner Konzentration auf dem Spielfeld ab. Während dieser Länderspielpause absolvierte der 28-jährige Stürmer zwei Spiele für die schwedische Nationalmannschaft in der Nations League und erzielte dabei zwei Tore.

Es sei daran erinnert, dass der Spieler einen schwierigen Saisonstart bei Arsenal hatte. Der Konkurrenzkampf um die Startelf im Team von Mikel Arteta bleibt sehr intensiv. Dennoch zeigten seine produktiven Leistungen für die Nationalmannschaft einmal mehr, welch großes Potenzial er in der Angriffsreihe des Londoner Klubs besitzt.