Gerard Piqué gratuliert dem Team von Javokhir Sindarov und Bibisara Assaubayeva

·11·Sport
Gerard Piqué gratuliert dem Team von Javokhir Sindarov und Bibisara Assaubayeva

Der ehemalige Fußballer des FC Barcelona, Weltmeister von 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft und viermalige Champions-League-Sieger Gerard Piqué, gratulierte dem Team „Fyers American Gambits“ zum dritten Platz bei der Global Chess League 2026. Dies gab er auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

„Hallo Leute. Ich möchte euch gratulieren. Wir haben den dritten Platz belegt und ich denke, ihr habt einen großartigen Job gemacht. Wir waren sehr nah am Sieg. Egal was passiert, ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft gewinnen werden. American Gambits, vorwärts!“, sagte Piqué.

Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov und die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva nahmen im Team der „Fyers American Gambits“ am Mannschaftsturnier Tech Mahindra Global Chess League 2026 in Bengaluru teil. Das Team beendete das Turnier mit der Bronzemedaille.

Im Duell um den dritten Platz besiegten die „Fyers American Gambits“ die „CheQ Mumba Masters“ in beiden Partien. Das erste Spiel endete mit 3,5:2,5 und das zweite mit 4:2. Damit sicherte sich das Team mit einem Gesamtergebnis von 7,5:4,5 den dritten Platz.

Während des Wettbewerbs trat Sindarov erfolgreich gegen eine Reihe starker Gegner an. Auch Bibisara Assaubayeva trug zum Ergebnis des Teams bei.

Zur Information: Gerard Piqué wurde am 18. August 2026 offiziell strategischer Anteilseigner der „Fyers American Gambits“. Er schloss sich dem Projekt als Investor an, bei dem das Team in der dritten Saison der Global Chess League zusammen mit Javokhir Sindarov, Bibisara Assaubayeva und anderen starken Schachspielern antrat.

Gerard PiquéFyers American GambitsGlobal Chess League 2026Javokhir SindarovSchach
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan triumphiert auf allen Ebenen bei der 46. SchacholympiadeUsbekistan triumphiert auf allen Ebenen bei der 46. SchacholympiadeHeute, 23:14Ilia Topurias Rückkehr ins Octagon terminiert: Gegner Gaethje oder Pimblett?Ilia Topurias Rückkehr ins Octagon terminiert: Gegner Gaethje oder Pimblett?Heute, 23:09Ein wichtiger Punkt aus Bahrain: Nasaf startet in die AFC Champions League 2 bei Al-KhaldiyaEin wichtiger Punkt aus Bahrain: Nasaf startet in die AFC Champions League 2 bei Al-KhaldiyaHeute, 23:05Asienspiele: Kirgisistan unterliegt Thailand, Japan und Iran mit sicherem StartAsienspiele: Kirgisistan unterliegt Thailand, Japan und Iran mit sicherem StartHeute, 23:01Ange Postecoglou verteidigt Cristiano Ronaldo vehementAnge Postecoglou verteidigt Cristiano Ronaldo vehementHeute, 22:56500 Millionen Euro und ein ungeöffneter Brief: Das Jahrhundertgeheimnis um Inters Versuch, Messi zu verpflichten500 Millionen Euro und ein ungeöffneter Brief: Das Jahrhundertgeheimnis um Inters Versuch, Messi zu verpflichtenHeute, 22:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano