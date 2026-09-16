Gerard Piqué gratuliert dem Team von Javokhir Sindarov und Bibisara Assaubayeva

Der ehemalige Fußballer des FC Barcelona, Weltmeister von 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft und viermalige Champions-League-Sieger Gerard Piqué, gratulierte dem Team „Fyers American Gambits“ zum dritten Platz bei der Global Chess League 2026. Dies gab er auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

„Hallo Leute. Ich möchte euch gratulieren. Wir haben den dritten Platz belegt und ich denke, ihr habt einen großartigen Job gemacht. Wir waren sehr nah am Sieg. Egal was passiert, ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft gewinnen werden. American Gambits, vorwärts!“, sagte Piqué.

Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov und die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva nahmen im Team der „Fyers American Gambits“ am Mannschaftsturnier Tech Mahindra Global Chess League 2026 in Bengaluru teil. Das Team beendete das Turnier mit der Bronzemedaille.

Im Duell um den dritten Platz besiegten die „Fyers American Gambits“ die „CheQ Mumba Masters“ in beiden Partien. Das erste Spiel endete mit 3,5:2,5 und das zweite mit 4:2. Damit sicherte sich das Team mit einem Gesamtergebnis von 7,5:4,5 den dritten Platz.

Während des Wettbewerbs trat Sindarov erfolgreich gegen eine Reihe starker Gegner an. Auch Bibisara Assaubayeva trug zum Ergebnis des Teams bei.

Zur Information: Gerard Piqué wurde am 18. August 2026 offiziell strategischer Anteilseigner der „Fyers American Gambits“. Er schloss sich dem Projekt als Investor an, bei dem das Team in der dritten Saison der Global Chess League zusammen mit Javokhir Sindarov, Bibisara Assaubayeva und anderen starken Schachspielern antrat.