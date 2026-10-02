Was kostet ein Krankenwagen weltweit?

Der Rettungsdienst wird in verschiedenen Ländern der Welt unterschiedlich finanziert. In einigen Ländern wird die Notfallmedizin vom Staat übernommen, in anderen zahlen der Patient oder seine Versicherung für den Dienst.

Großbritannien — Ein Notruf unter der Nummer 999 für einen Krankenwagen und den Transport ins Krankenhaus ist kostenlos. Der Dienst wird über das NHS-System finanziert.

USA — Der Rettungsdienst kann kostenpflichtig sein. Die Endsumme hängt vom Einsatz, der Transportentfernung, der medizinischen Versorgung und den Versicherungsbedingungen ab. Beispielsweise werden für Patienten mit Medicare 80 Prozent der genehmigten Kosten übernommen, der Rest kann beim Patienten verbleiben.

Australien — Medicare deckt die Kosten für den Rettungsdienst nicht ab. Die Zahlungsregelung variiert je nach Bundesstaat und Region. In Queensland und Tasmanien beispielsweise werden Notfalleinsätze für ständige Einwohner staatlich finanziert. In anderen Regionen muss der Patient selbst zahlen oder eine Versicherung nutzen.

Daher gibt es keine allgemeingültige Regel wie „der Krankenwagen ist kostenlos“ oder „der Krankenwagen ist immer teuer“. Selbst im gleichen Notfall können die Kosten je nach Versicherung, Wohnort und Versorgungssystem stark variieren.

Das Wichtigste ist, im Notfall nicht aus Angst vor den Kosten auf einen Krankenwagen zu verzichten. Die Zahlungsmodalitäten und der Versicherungsschutz werden je nach Land und Region individuell festgelegt.