Everton und Brighton starten Rennen um Serie-A-Star

Zwei englische Premier-League-Klubs, Everton und Brighton, haben ein ernsthaftes Angebot für den Turiner Mittelfeldspieler Cesare Casadei gestartet. Der talentierte italienische Fußballer hatte eine hervorragende Debütsaison in der Serie A und erregte erneut die Aufmerksamkeit englischer Klubs. Der Mittelfeldspieler, der Chelsea erst vor einem Jahr verließ, hat sein Können durch seine Leistungen in Italien auf ein neues Niveau gehoben. Laut Goal.com berichtet .

Laut Tuttosport haben die dominanten Leistungen des 23-Jährigen für Torino bei den Scouts beider Klubs großen Eindruck hinterlassen. Casadei, der zuvor in der Chelsea-Akademie ausgebildet wurde und leihweise für Leicester City spielte, ist mit den physischen Anforderungen des englischen Fußballs gut vertraut. Seine schnelle Anpassung an das taktisch komplexe italienische Meisterschaftsniveau hat seine Vielseitigkeit als Spieler bewiesen.

Casadei, der im vergangenen Februar für etwa 13 Millionen Euro zu Torino stieß, hat sich einen festen Platz in der Stammelf erobert. In dieser Saison bestritt er 33 Spiele und erzielte, obwohl er als zentraler Mittelfeldspieler agiert, 6 Tore. Trainer Roberto D'Aversa bewertete seine Leistung hoch und betonte, dass Casadei ein einzigartiges Profil hat, das den Ausgang von Spielen entscheiden kann.

Dennoch ist Torino nicht bereit, seinen wertvollen Vermögenswert leichtfertig abzugeben. Die Klubführung betrachtet den Spieler der italienischen U21-Nationalmannschaft als Grundpfeiler ihres langfristigen Projekts. Die Turiner werden nur dann in Verhandlungen eintreten, wenn ein unwiderstehliches, substanzielles Angebot eingeht. Derzeit zielt der Klub darauf ab, die Entwicklung des Spielers fortzusetzen und seinen Transferwert weiter zu steigern.