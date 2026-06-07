Premier-League-Riese könnte Bayern Münchens Wunsch-Verteidiger schnappen

Der FC Bayern München sieht sich im Rennen um PSG-Verteidiger Emmanuel Mbemba ernsthaftem Widerstand von Premier-League-Klubs ausgesetzt. Laut der BBC hat sich auch der Londoner Klub Arsenal dem Rennen um die Verpflichtung des 18-jährigen Talents angeschlossen und eine erste Anfrage an den Pariser Klub gerichtet. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Mbembas Vertrag mit dem Klub aus der französischen Hauptstadt läuft Ende Juni aus, was ihm einen Abgang als Free Agent ermöglicht. Obwohl die PSG-Führung den Vertrag verlängern möchte, scheint der Fußballer, der zweimal im Kader der französischen U19-Nationalmannschaft stand, entschieden zu haben, im Sommer zu einem neuen Klub zu wechseln.

Bayern beobachtet die Situation dieses vielseitigen Fußballers, der mit dem linken Fuß gut spielt und sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Außenverteidiger agieren kann, genau. Die Münchner müssen ihre Abwehrreihe verstärken, da Spieler wie Min-Jae Kim und Hiroki Ito das Team während des Sommer-Transferfensters voraussichtlich verlassen werden.

Die Verpflichtung Mbembas wäre für Bayern ein Zweifachgewinn: Er würde nicht nur mit Alphonso Davies konkurrieren, sondern auch die Lücke in der Abwehr schließen, die durch die möglichen Abgänge von Kim und Ito entstehen würde. Laut einem Bericht von L'Equipe Anfang des Jahres hatten die deutschen Rekordmeister gute Chancen, Mbemba zu verpflichten, doch auch Bayer 04 Leverkusen ist in den Prozess eingestiegen.

Sollte dieser Transfer nicht zustande kommen, prüft Bayern den Benfica-Verteidiger Tomás Araújo als alternative Option. Laut Sky steht der portugiesische Innenverteidiger weiterhin auf der engen Auswahlliste der Münchner.