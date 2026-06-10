Mohamed Salah gibt drei Hauptbedingungen für seinen neuen Verein bekannt

Liverpool-Legende Mohamed Salah hat die Anforderungen bekannt gegeben, die sein zukünftiges Team erfüllen muss, während er sich auf den Abschied von Merseyside vorbereitet. Da der ägyptische Stürmer in die letzte Phase seiner Karriere eintritt, prüft er jedes Detail genau. Medien aus dem Nahen Osten berichten, dass der 33-Jährige ein Finanzpaket priorisiert, das seinem Status im Weltfußball entspricht. Dies berichtet Goal.com .

Salah lehnte das erste Angebot aus der Saudi Pro League ab, da es unter den finanziellen Konditionen seines aktuellen Liverpool-Vertrags lag. Obwohl der Stürmer von Interesse aus mehreren Kontinenten weiß, ist er nicht bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Er wartet auf Angebote, die dem Einkommen seiner besten Jahre entsprechen.

Als zweite Bedingung fordert Mohamed Salah Stabilität. Laut dem Liverpool Echo beabsichtigt der Spieler, einen Vertrag über mindestens drei Jahre zu unterzeichnen. Obwohl viele Vereine zögern, Spielern über 30 langfristige Verträge anzubieten, glaubt Salah, dass sein körperlicher Zustand und seine konstante Torausbeute diese Laufzeit rechtfertigen.

Eine der dritten und wichtigsten Bedingungen ist die Wettbewerbsfähigkeit des sportlichen Projekts. Salah möchte nicht nur des Geldes wegen in eine aufstrebende Liga wechseln. Als Gewinner der englischen Premier League und der Champions League möchte er für ein Team spielen, das um Titel kämpfen kann. Sein Siegeshunger ist noch immer nicht gestillt.

Der Abschied des Stürmers von Liverpool und die Kühle in seiner Beziehung zu Trainer Arne Slot haben seinen Wunsch nach neuen Herausforderungen verstärkt. Salah möchte, dass sein nächster Verein ein Zentrum für neue Siege ist und nicht nur ein Ort, um seine Karriere zu beenden.