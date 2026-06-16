In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft kam es zu einem unerwarteten Ergebnis. Spanien, einer der Favoriten des Turniers, spielte in seinem Debütspiel 0:0 gegen Kap Verde und ließ wichtige Punkte liegen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente hatte zwar während des Spiels eine deutliche Überlegenheit, schaffte es jedoch nicht, die gegnerische Defensive zu knacken. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In der Partie im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta kontrollierte "La Roja" das Spielgeschehen vollständig. Statistiken zufolge verzeichneten die Spanier einen Ballbesitz von 62 % und gaben insgesamt 23 Torschüsse ab. Doch die mangelnde Präzision im Abschluss und die Glanzparaden des kap-verdianischen Torhüters Vozinha entschieden über das Spiel.

Lamine Yamals Einwechslung und das unerwartete Ergebnis

Der Barcelona-Star Lamine Yamal begann das Spiel auf der Ersatzbank. Der Trainer brachte ihn 20 Minuten vor Spielende ein, um den Angriff zu verstärken. Obwohl das 18-jährige Talent neue Energie in die Offensive brachte, reichten seine Versuche nicht aus, um das Ergebnis zu ändern. Die Nationalmannschaft von Kap Verde erzielte durch eine disziplinierte Defensive einen ihrer historisch bedeutendsten Ergebnisse.

Nach dem Spiel wirkte Lamine Yamal aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses etwas niedergeschlagen. Unter seinen Verwandten, die ihn zur Unterstützung in die USA gereist waren, befand sich auch die neue Freundin des Fußballers, das bekannte Model und Blogger Ines Garcia. Garcia, die ein Trikot der spanischen Nationalmannschaft mit Yamals Namen und Nummer trug, wurde von den Kameras dabei eingefangen, wie sie den Spieler nach dem Spiel tröstete.

Für Kap Verde glich dieses Unentschieden einem Sieg. Der 40-jährige erfahrene Torhüter Vozinha hielt mit einer Reihe schwieriger Paraden die Null. Dieses Ergebnis verschärft die Situation in Gruppe H und lässt Spaniens Chancen auf den Einzug in die nächste Runde fragwürdig erscheinen.

Nun müssen die Schützlinge von Luis de la Fuente in den verbleibenden Gruppenspielen maximale Ergebnisse erzielen. Die spanische Presse kritisiert die Chancenverwertung der Mannschaft. Lamine Yamal und seine Teamkollegen werden versuchen, im nächsten Spiel das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen.