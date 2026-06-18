Barcelona und Chelsea kämpfen um Andrea Cambiaso: Araujo als Tauschobjekt angeboten

Mit dem Herannahen des nächsten Transferfensters im europäischen Fußball verschärft sich der Wettbewerb zwischen den Top-Clubs. Insbesondere der Juventus-Verteidiger Andrea Cambiaso ist zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt geworden. Laut La Gazzetta dello Sport haben Barcelona und Chelsea einen ernsthaften Kampf um den 26-jährigen Linksverteidiger begonnen. Goal.com berichtet darüber.

Die Führung von Barcelona hat einen unerwarteten Schritt unternommen, um diesen Transfer zu realisieren. Die Katalanen haben dem Turiner Club einen ihrer wichtigsten Verteidiger, Ronald Araujo, als Teil eines Tausches angeboten. Der 27-jährige Uruguayan steht schon lange im Visier der Juventus-Scouts. Für Barcelona unter Hansi Flick gilt Andrea Cambiaso als technisch perfekte Lösung für die linke Seite.

Xabi Alonso und die Strategie von Chelsea

Während Barcelona einen Spielertausch vorschlägt, könnte der englische Club Chelsea in diesem Rennen einen finanziellen Vorteil haben. Laut Goal.com hat der Londoner Club kürzlich 60 Millionen Euro aus dem Transfer von Marc Cucurella zu Real Madrid eingenommen und ist bereit, diese Summe gezielt für den italienischen Verteidiger auszugeben.

Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso ist ein großer Bewunderer des Spiels von Andrea Cambiaso. Seiner Meinung nach passt der Spieler perfekt in das taktische System im Stamford Bridge, insbesondere in der Rolle des Schienenspielers, der ins Zentrum rückt, um das Spiel aufzubauen. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem der vielseitigsten Verteidiger im modernen Fußball.

"3D-Spieler" und seine Statistiken

Als Luciano Spalletti, der Trainer der italienischen Nationalmannschaft, über Andrea Cambiaso sprach, lobte er dessen Spielübersicht und taktisches Niveau und nannte ihn einen "3D-Spieler". Seine Fähigkeit, sowohl links als auch rechts gleichermaßen zuverlässig zu agieren, bietet Top-Clubs zusätzliche Optionen.

In der letzten Saison kam Andrea Cambiaso in allen Wettbewerben auf 47 Einsätze für Juventus, erzielte 3 Tore und gab 5 Vorlagen. Aktuell gibt es Berichte, dass auch Manchester City Interesse an ihm zeigt, was die Ablösesumme weiter in die Höhe treiben könnte.

Derzeit dauern die Verhandlungen zwischen Barcelona und Chelsea an. Sollten sich die Katalanen entscheiden, einen erfahrenen Verteidiger wie Ronald Araujo abzugeben, wäre dies zweifellos ein attraktives Angebot für den Turiner Club. Doch das Projekt von Xabi Alonso und das Bargeldangebot des Londoner Clubs könnten das Schicksal des Transfers entscheiden.