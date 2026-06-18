Barcelona und Chelsea kämpfen um Andrea Cambiaso: Araujo als Tauschobjekt angeboten

·49·Sport
Barcelona und Chelsea kämpfen um Andrea Cambiaso: Araujo als Tauschobjekt angeboten

Mit dem Herannahen des nächsten Transferfensters im europäischen Fußball verschärft sich der Wettbewerb zwischen den Top-Clubs. Insbesondere der Juventus-Verteidiger Andrea Cambiaso ist zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt geworden. Laut La Gazzetta dello Sport haben Barcelona und Chelsea einen ernsthaften Kampf um den 26-jährigen Linksverteidiger begonnen. Goal.com berichtet darüber.

Die Führung von Barcelona hat einen unerwarteten Schritt unternommen, um diesen Transfer zu realisieren. Die Katalanen haben dem Turiner Club einen ihrer wichtigsten Verteidiger, Ronald Araujo, als Teil eines Tausches angeboten. Der 27-jährige Uruguayan steht schon lange im Visier der Juventus-Scouts. Für Barcelona unter Hansi Flick gilt Andrea Cambiaso als technisch perfekte Lösung für die linke Seite.

Xabi Alonso und die Strategie von Chelsea

Während Barcelona einen Spielertausch vorschlägt, könnte der englische Club Chelsea in diesem Rennen einen finanziellen Vorteil haben. Laut Goal.com hat der Londoner Club kürzlich 60 Millionen Euro aus dem Transfer von Marc Cucurella zu Real Madrid eingenommen und ist bereit, diese Summe gezielt für den italienischen Verteidiger auszugeben.

Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso ist ein großer Bewunderer des Spiels von Andrea Cambiaso. Seiner Meinung nach passt der Spieler perfekt in das taktische System im Stamford Bridge, insbesondere in der Rolle des Schienenspielers, der ins Zentrum rückt, um das Spiel aufzubauen. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem der vielseitigsten Verteidiger im modernen Fußball.

"3D-Spieler" und seine Statistiken

Als Luciano Spalletti, der Trainer der italienischen Nationalmannschaft, über Andrea Cambiaso sprach, lobte er dessen Spielübersicht und taktisches Niveau und nannte ihn einen "3D-Spieler". Seine Fähigkeit, sowohl links als auch rechts gleichermaßen zuverlässig zu agieren, bietet Top-Clubs zusätzliche Optionen.

In der letzten Saison kam Andrea Cambiaso in allen Wettbewerben auf 47 Einsätze für Juventus, erzielte 3 Tore und gab 5 Vorlagen. Aktuell gibt es Berichte, dass auch Manchester City Interesse an ihm zeigt, was die Ablösesumme weiter in die Höhe treiben könnte.

Derzeit dauern die Verhandlungen zwischen Barcelona und Chelsea an. Sollten sich die Katalanen entscheiden, einen erfahrenen Verteidiger wie Ronald Araujo abzugeben, wäre dies zweifellos ein attraktives Angebot für den Turiner Club. Doch das Projekt von Xabi Alonso und das Bargeldangebot des Londoner Clubs könnten das Schicksal des Transfers entscheiden.

BarcelonaChelseaJuventusTransfersAndrea Cambiaso
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistans Nationalmannschaft setzt im Azteca ein Vorbild für alleUsbekistans Nationalmannschaft setzt im Azteca ein Vorbild für alleHeute, 15:48Wie Abdukodir Khusanov im Azteca einen Kameramann umwarfWie Abdukodir Khusanov im Azteca einen Kameramann umwarfHeute, 15:39Volkanovski wünscht sich schnellen Rematch zwischen Gaethje und TopuriaVolkanovski wünscht sich schnellen Rematch zwischen Gaethje und TopuriaHeute, 15:25Roberto Martinez und Cristiano Ronaldo wieder im selben Team: Al-Nasr kurz vor Einigung mit neuem TrainerRoberto Martinez und Cristiano Ronaldo wieder im selben Team: Al-Nasr kurz vor Einigung mit neuem TrainerHeute, 14:53Igor Sergeyev äußert sich nach der Niederlage gegen KolumbienIgor Sergeyev äußert sich nach der Niederlage gegen KolumbienHeute, 14:12Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft: Ist es an der Zeit, die Legende vor sich selbst zu retten?Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft: Ist es an der Zeit, die Legende vor sich selbst zu retten?Heute, 13:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf