Abbosbek Fayzullayev stellt einzigartigen historischen Rekord bei der WM 2026 auf

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Abbosbek Fayzullayev stellt einzigartigen historischen Rekord bei der WM 2026 auf

Obwohl die Nationalmannschaft von Usbekistan ihr Debütspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 mit 1:3 gegen Kolumbien verlor, ging unser Stürmer Abbosbek Fayzullayev mit einem einzigartigen Erfolg in die Geschichte des Weltfußballs ein.

Rekord des Jahrhunderts: Ein Tor eines 167 cm großen Spielers

Laut Experten des Statistikzentrums Opta Sports wurde Abbosbek Fayzullayev, der das einzige Antworttor für unser Team erzielte, zum kleinsten Spieler des 21. Jahrhunderts, der bei einer Weltmeisterschaft per Kopf getroffen hat, in die Geschichte eingetragen. Der talentierte Fußballer ist lediglich 167 Zentimeter groß. Zudem wurde er zum Schützen des ersten WM-Tors für Usbekistan.

Stimmen der Protagonisten zum Spiel

Abbosbek Fayzullayev:

«Das Ergebnis war sehr enttäuschend für uns, zumal wir die Chance hatten, mindestens einen Punkt zu holen. Nach der Nervosität der ersten Halbzeit spielten wir in der zweiten deutlich souveräner, doch das durch einen eigenen Fehler kassierte zweite Tor traf uns hart. Ich danke allen Fans, die im Stadion waren oder uns vor dem Bildschirm verfolgt haben. Jetzt liegt unser gesamter Fokus auf den verbleibenden zwei Spielen».

Dmitriy An (der erste Trainer des Spielers):

«Abbos hat echte Geschichte geschrieben und einen wichtigen Beitrag zum Fußball unseres Landes geleistet. Er besaß schon immer einen starken Torinstinkt. Obwohl er als Kind nicht besonders groß war, erzielte er bereits in der Qualifikationsphase sehr wichtige Kopfballtore. Ich bin stolz auf meinen Schützling», sagte der Spezialist in einem Interview mit der russischen Publikation Championat.

Fayzullayevs Gesamtstatistik in der usbekischen Nationalmannschaft:

  • Einsätze: 33

  • Erzielte Tore: 9

  • Vorlagen: 2

Die Schützlinge von Fabio Cannavaro werden in den zwei entscheidenden verbleibenden Gruppenspielen darum kämpfen, die Situation zu korrigieren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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