Hat Katar Fans für die WM 2026 „gekauft“? Schockierende Untersuchung

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Hat Katar Fans für die WM 2026 „gekauft“? Schockierende Untersuchung

Während der Spiele der Weltmeisterschaft 2026 wurden völlig unerwartete Geheimnisse hinter den Tribünen enthüllt. Einem Bericht der renommierten Online-Publikation "The Telegraph" zufolge hat der Katarische Fußballverband „seine eigenen Fans“ bezahlt, um die Nationalmannschaft zu unterstützen und die Stadien zu füllen.

Zur Information: Bei der WM 2026 trat die Nationalmannschaft von Katar in Gruppe B gegen Kanada, die Schweiz und Bosnien und Herzegowina an und belegte den letzten, vierten Platz. Die „Support-Show“ auf den Tribünen scheint sie jedoch teuer zu stehen gekommen zu sein.

Kostenlose Reisen und „Fan-Pakete"

Quellen zufolge erhielten fast tausend katarische Staatsbürger ein spezielles Servicepaket, um die WM-Spiele im Stadion zu verfolgen. Dieses Paket beinhaltete folgende Leistungen:

  • Flugkosten wurden vollständig übernommen;

  • Die Unterbringung in einem Hotel in Stadionnähe wurde sichergestellt;

  • Spieltickets wurden absolut kostenlos zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus erhielten diese „Fans“ vor Beginn der Spiele ein spezielles „Fan-Paket“ bestehend aus T-Shirts, Kappen und Sonnenbrillen in den Farben der Nationalmannschaft.

„Zum ersten Mal Fußball im Stadion gesehen“: Fake-Fans

Der interessanteste Punkt des Skandals ist, dass sich eine Gruppe von „Fans“, die die katarische Nationalmannschaft in der Gruppenphase leidenschaftlich unterstützten, tatsächlich als US-amerikanische und mexikanische Staatsbürger herausstellte.

Als Journalisten sie direkt interviewten, gaben einige dieser „Fans“ zu, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Fußballspiel live im Stadion verfolgten.

Obwohl diese bezahlte Taktik des Katarischen Fußballverbandes eine Menschenmenge auf den Tribünen mobilisieren konnte, half sie leider nicht, den erfolglosen Auftritt der Nationalmannschaft auf dem Platz zu verbessern.

KatarKanadaSchweizMexikoThe Telegraph
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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