Senegal und Irak kämpfen um den dritten Platz

Die Spiele des 3. Spieltags der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2026 dauern an.

Die letzten Gruppenspiele der Gruppe I beginnen um 00:00 Uhr Taschkent-Zeit. Da die Play-off-Plätze bereits feststehen, treten Senegal und Irak gegeneinander an, um den dritten Platz der Gruppe zu belegen.

Beide Mannschaften konnten in den ersten zwei Spieltagen keine Punkte sammeln. Daher bietet dieses Spiel Senegal und Irak die Chance, ihre WM-Teilnahme mit einem würdigen Ergebnis zu beenden.

In der Startelf von Senegal stehen erfahrene Spieler wie Sadio Mane, Ismaïla Sarr und Lamine Camara. Der Irak wird versuchen, über Spieler wie Zidane Iqbal, Ali Al Hammadi und Ibrahim Bayish Gefahr im gegnerischen Strafraum zu schaffen.

WM 2026. Gruppe I, 3. Spieltag

Senegal — Irak

Senegal: Diaw, Diatta, Sek, Niakate, Jacobs, P. Guye, Diarra, Mbaye, Camara, Mane, Sarr.

Irak: Basil, Putros, Hashim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim, Bayish, Iqbal, Qasim, Al Hammadi.

Der Sieger der Partie belegt den dritten Platz in der Gruppe I. Die unterlegene Mannschaft könnte die Weltmeisterschaft punktlos verlassen.