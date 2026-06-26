Frankreich und Norwegen kämpfen um die Gruppenführung

Der 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist im Gange.

Um 00:00 Uhr Taschkent-Zeit begannen die letzten Gruppenspiele der Gruppe I. Die Nationalmannschaften von Frankreich und Norwegen, die sich bereits vorzeitig für die Play-offs qualifiziert haben, trafen im Kampf um den Gruppensieg aufeinander.

Beide Teams hatten nach den ersten zwei Spieltagen 6 Punkte gesammelt. Daher entscheidet diese Begegnung über den ersten Platz in der Gruppe I.

Frankreich lässt in der Startformation Offensivspieler wie Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise und Désiré Doué auflaufen. Norwegen hingegen versucht, dem Gegner durch ein schnelles und physisch intensives Spiel Probleme zu bereiten.

WM 2026. Gruppe I, 3. Spieltag

Norwegen gegen Frankreich

Norwegen: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

Frankreich: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembele, Mbappe.

Das Ergebnis dieser Partie könnte auch Einfluss auf die nächsten Gegner in der Play-off-Phase haben. Daher wird erwartet, dass sowohl Frankreich als auch Norwegen alles geben, um die Gruppe als Tabellenführer zu beenden.