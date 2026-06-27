WM 2026: Norwegen gegen Frankreich 1:4 (Tore ansehen)

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WM 2026: Norwegen gegen Frankreich 1:4 (Tore ansehen)

Der 3. Spieltag der Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. In Gruppe A, in der Frankreich (9) und Norwegen (6) bereits den Einzug in die K.o.-Runde geschafft hatten, führte ein Hattrick von Dembele die Franzosen zum Sieg.

WM 2026. Gruppe A. 3. Spieltag. 26. Juni
Norwegen — Frankreich 1:4
Tore: Osgor (21) — Dembele (7, 20, 32), Due (90+4).
Nicht verwerteter Elfmeter: Larsen (50).

NorwegenFrankreichFrankreichTashkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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