WM 2026: Norwegen gegen Frankreich 1:4 (Tore ansehen)
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WM 2026. Gruppe A. 3. Spieltag. 26. Juni
Der 3. Spieltag der Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. In Gruppe A, in der Frankreich (9) und Norwegen (6) bereits den Einzug in die K.o.-Runde geschafft hatten, führte ein Hattrick von Dembele die Franzosen zum Sieg.
WM 2026. Gruppe A. 3. Spieltag. 26. Juni
Norwegen — Frankreich 1:4
Tore: Osgor (21) — Dembele (7, 20, 32), Due (90+4).
Nicht verwerteter Elfmeter: Larsen (50).
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