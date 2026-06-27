Senegals Sieg über den Irak bleibt durch eine Fotografengeschichte in Erinnerung

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Senegals Sieg über den Irak bleibt durch eine Fotografengeschichte in Erinnerung

Im letzten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft errang die senegalesische Nationalmannschaft einen deutlichen Sieg über den Irak. Nach dem in Kanada ausgetragenen Spiel zog neben dem Ergebnis vor allem die Arbeit des Teamfotografen Sidy Talla große Aufmerksamkeit auf sich.

Aufgrund von Visumsproblemen konnte Sidy Talla nicht nach Kanada reisen. Daher war er gezwungen, das Spiel über den Fernseher statt vom Stadion aus zu verfolgen.

Trotzdem hielt der Fotograf nicht inne. Während des Spiels fotografierte er die Bilder auf dem Fernsehbildschirm und dokumentierte so die Teilnahme der senegalesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in seinem eigenen Stil.

Sidy Talla kommentierte die Situation mit den Worten, dass seine Einstellung zu seiner Arbeit unverändert bleibe, unabhängig davon, ob er auf dem Platz oder außerhalb sei. Seiner Meinung nach bleibe der Wunsch, Ereignisse durch Bilder zu erzählen, überall gleich.

SenegalIrakSidy TallaWorld CupKanada
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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