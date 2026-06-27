SpaceX baut Starpipe-Gaspipeline: Eine neue Ära in der Starbase-Logistik

SpaceX, gegründet von Elon Musk, beginnt mit dem Bau einer privaten Methangaspipeline, um eine unterbrechungsfreie Treibstoffversorgung des Starbase-Raumhafens in Texas zu gewährleisten. Dieses Projekt namens Starpipe ist ein strategischer Schritt zur Erhöhung der Startfrequenz des Starship-Raketensystems und zur Optimierung der Logistikkosten. Es wird erwartet, dass die neue Infrastrukturanlage den Vorbereitungsprozess für Raumschiffflüge erheblich beschleunigen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dokumenten eines Tochterunternehmens von Lone Star Minerals Development LLC zufolge soll der Bau von Starpipe am 7. Juli 2026 beginnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für den 26. Januar 2027 geplant. Laut ixbt.com wird diese Pipeline die Industriezone nördlich des Brownsville-Schifffahrtskanals mit dem Starbase-Startkomplex verbinden.

Verringerung der logistischen Abhängigkeit

Derzeit wird der für Starship-Tests und Flüge benötigte Methantreibstoff mit zahlreichen Tankwagen zum Raumhafen transportiert. Der Verkehr von Dutzenden von LKWs vor jedem großen Start schafft nicht nur eine komplexe Logistikkette, sondern verlangsamt auch den Vorbereitungsprozess. Sobald Starpipe in Betrieb ist, wird Methan direkt über die Pipeline geliefert und in speziellen Anlagen in der Nähe der Startrampe verflüssigt.

Die neue Gaspipeline wird etwa 13 Kilometer lang sein und einen Durchmesser von fast 40 Zentimetern haben. Diese Dimensionen ermöglichen es, den zukünftigen Bedarf des Raumhafens vollständig zu decken und den Betankungsprozess zu automatisieren. Dieses Projekt ist Teil der umfassenden Autonomiestrategie von SpaceX, um die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu verringern.

Auf dem Weg zu einem vollständig autonomen Raumhafen

Neben Methan benötigen Starship-Flüge riesige Mengen an flüssigem Sauerstoff und flüssigem Stickstoff. Zu diesem Zweck baut SpaceX derzeit eine eigene Luftzerlegungsanlage (ASU) in der Nähe des Startkomplexes. Das Zusammenspiel von Starpipe und dieser Anlage wird den Starbase-Komplex in ein nahezu vollständig unabhängiges Energie- und Treibstoffzentrum verwandeln.

Interessanterweise wurde der Standort von Starbase ursprünglich gewählt, weil in der näheren Umgebung eine staatliche Methanpipeline geplant war. Da dieses staatliche Projekt jedoch nicht realisiert wurde, war das Unternehmen jahrelang gezwungen, den Treibstoff mit LKWs zu transportieren. Nun hat SpaceX beschlossen, dieses Problem in Eigenregie zu lösen.

Die jüngsten Erfolge des Unternehmens, darunter die ausgedehnten Hot-Fire-Tests des Ship S40-Prototyps und der Erstflug der wiederverwendbaren Starfall-Kapsel, zeigen, dass das Starship-Projekt sich der finalen Phase nähert. Infrastrukturprojekte wie Starpipe dienen als Fundament für die Etablierung regelmäßiger Flüge zum Mars und zum Mond.