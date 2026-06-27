Spiel zwischen Usbekistan und DR Kongo wird auf Großleinwänden in Taschkent übertragen

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Spiel zwischen Usbekistan und DR Kongo wird auf Großleinwänden in Taschkent übertragen

Am 28. Juni wird das WM-Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und DR Kongo live auf öffentlichen Plätzen in allen 12 Bezirken von Taschkent übertragen.

Die Haupt- und größte Fanmeile wird im Bunyodkor Stadion organisiert. Die Übertragung beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Das Spiel kann in den Parks Anhor-Lokomotiv, Central Park, Ashkhabad, Gafur Gulyam, Do'stlik, Furqat und G'alaba verfolgt werden.

Zudem werden Großleinwände im Sportkomplex Yunusobod, im INDEX Park und an den zentralen Promenaden der Hauptstadtbezirke installiert.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungsorten ist kostenlos.

UsbekistanDR CongoBunyodkorTaschkentWorld Cup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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