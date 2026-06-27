Wissenschaftler entdecken riesige Planeten, die leichter als Zuckerwatte sind

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Wissenschaftler entdecken riesige Planeten, die leichter als Zuckerwatte sind

Astronomen haben zwei der ungewöhnlichsten Planeten im Universum identifiziert. Obwohl sie in ihrer Größe fast dem Jupiter entsprechen, ist ihre Dichte so gering, dass sie als leichter als Zuckerwatte gelten.

Experten berichten, dass diese Planeten einen Stern umkreisen, der etwa 1.110 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Wissenschaftlichen Beobachtungen zufolge wurden sie als die leichtesten Planeten ihrer Kategorie registriert, die bisher entdeckt wurden.

Die Entdeckung gelang mithilfe des TESS-Weltraumteleskops der NASA. Nachdem die Planeten zunächst identifiziert worden waren, wurden ihre Umlaufbahn und Dichte mithilfe einer Reihe von Teleskopen auf der Erde genau berechnet.

Wissenschaftler bezeichnen diese Himmelskörper als „Super-Puff“-Planeten. Der Grund dafür ist, dass sie hauptsächlich aus Wasserstoff- und Heliumgasen bestehen und eine extrem leichte und aufgeblähte Außenstruktur haben.

Während bisher fast 6.300 Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems bestätigt wurden, fallen weniger als 40 in diese spezielle Kategorie. Zum Vergleich: Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist fast 35-mal dichter als diese neu entdeckten Planeten.

Forscher sind der Meinung, dass die Untersuchung solcher Planeten dazu beiträgt, unsere Vorstellungen über die Entstehung und Entwicklung von Planeten im Universum zu erweitern.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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