Erling Haaland verteidigt umstrittene Entscheidung des Norwegen-Trainers

Norwegens Stürmer Erling Haaland hat die Entscheidung von Cheftrainer Stale Solbakken unterstützt, Schlüsselspieler nach der schweren Niederlage gegen Frankreich zu schonen. Der Fußballer glaubt, dass die drastische Rotation im Kader einen positiven Einfluss auf den Gesamtzustand des Teams vor der Play-off-Phase haben wird. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

In einem wichtigen Spiel der Weltmeisterschaft-Gruppenphase ließ Norwegen-Coach Solbakken überraschend 10 Mitglieder der Startformation auf der Ersatzbank. Nur Frederik Aursnes behielt seinen Platz aus dem letzten Spiel. Infolgedessen unterlagen die Norweger, die faktisch mit einer zweiten Mannschaft antraten, dem französischen Nationalteam mit 1:4. Diese Entscheidung stieß bei Fans und Experten auf scharfe Kritik.

Das Wagnis des Trainers und Haalands Reaktion

Unter den Stars auf der Ersatzbank waren führende Spieler wie Erling Haaland, Martin Odegaard und Antonio Nusa. Laut De Telegraaf gab der Trainer an, seine Entscheidung nicht zu bereuen. Solbakken betonte, dass sein Hauptziel nicht darin bestehe, den ersten Platz der Gruppe zu belegen, sondern das Team so weit wie möglich im Turnier zu bringen.

Auch Erling Haaland gab bekannt, der Position des Trainers zuzustimmen. "Ich habe bereits vor dem Spiel gesagt, dass ich gegen diese Entscheidung nicht war, und meine Meinung hat sich nicht geändert. Frankreich war ohnehin stärker. Ich glaube, wir hätten sie selbst mit unserer stärksten Aufstellung nicht schlagen können", betonte der Manchester City-Stürmer.

Der Stürmer erkannte insbesondere das hohe Niveau der französischen Nationalmannschaft an. Seiner Meinung nach macht die Vielzahl an talentierten Spielern im gegnerischen Kader Frankreich zu einem der Hauptfavoriten des Turniers. Für Norwegen sei es strategisch wichtiger, die Hauptkräfte für die Play-off-Phase zu schonen.

Stale Solbakken gab an, nur eine Sache zu bereuen – die Fans, die ins Stadion kamen, um Stars wie Erling Haaland und Martin Odegaard zu sehen. Aus professioneller Sicht bevorzugte er jedoch, den physischen Zustand des Teams an erste Stelle zu setzen. Nun wird erwartet, dass Norwegen den Nutzen dieser Pause in den Play-off-Spielen beweist.