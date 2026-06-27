Apple verfolgt eine ungewöhnliche Strategie zur Erhöhung des Arbeitsspeichers (RAM) in seinen zukünftigen Smartphones. Jüngsten Informationen zufolge werden die Basismodelle der iPhone 18-Serie, die für 2026 erwartet wird, mit 9 GB RAM ausgestattet. Dies weicht von den aktuellen Standards ab und ist ein seltenes Phänomen in der Technologiewelt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo teilte auf seinen Social-Media-Seiten mit, dass diese Änderung mit der Erweiterung der Funktionen des Apple Intelligence AI-Systems zusammenhängt. Insbesondere werden zusätzliche Speicherressourcen benötigt, um ein reibungsloses und schnelles Arbeiten der AI-Algorithmen auf Ebene des Betriebssystems iOS 27 zu gewährleisten. Dies zwingt die Apple-Ingenieure, die üblichen 8 GB aufzugeben und auf einen etwas höheren Wert zu setzen.

Änderungen in der Speicherarchitektur

Technisch wird diese Neuerung durch eine Änderung der Konfiguration der Speicherchips erklärt. Während aktuelle Modelle mit A19-Chips vier 2 GB-Chips verwenden, werden die iPhone 18-Modelle mit dem neuen A20-Prozessor sechs 1,5 GB-Chips nutzen. In der Folge beträgt die Gesamtkapazität 9 GB. Diese Methode ermöglicht eine deutliche Leistungssteigerung, ohne die Herstellkosten des Geräts drastisch zu erhöhen.

Gleichzeitig werden die Flaggschiff-Modelle der iPhone 18-Reihe — iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie das erwartete Foldable (iPhone Ultra) — mit 12 GB RAM ausgestattet. Diese High-End-Geräte basieren auf A20 Pro-Chips und bestehen aus einer Kombination von acht 1,5 GB-Chips. Dies bietet einen großen Vorteil bei der Erledigung professioneller Aufgaben.

Markteinführungsstrategie

Apple könnte bei der Markteinführung der iPhone 18-Serie einen neuen Ansatz wählen. Ersten Informationen zufolge werden die Flaggschiff-Modelle traditionell im September 2026 in den Verkauf gehen. Das Basis-iPhone 18 und das erschwingliche iPhone 18e werden jedoch voraussichtlich etwas später — im Frühjahr 2027 — den Nutzern präsentiert.

Für Nutzer in Usbekistan ist diese Nachricht besonders wichtig, da AI-Funktionen auch auf dem lokalen Markt zu einem der Hauptkriterien bei der Wahl eines Smartphones werden. Selbst eine Erhöhung des RAM um 1 GB trägt dazu bei, dass das Gerät über Jahre hinweg aktuell bleibt und neue Software-Updates problemlos entgegennimmt.

Laut ixbt.com prüft Apple auch eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen CXMT bei der Lieferung von Speicherchips. Dies zeugt vom Bestreben des Unternehmens, seine Lieferkette zu diversifizieren und die Produktionskosten zu optimieren. Die iPhone 18-Serie wird voraussichtlich die am stärksten auf AI ausgerichtete Generation in der Geschichte von Apple sein.