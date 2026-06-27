CATL revolutioniert Batterieverkauf: Direktkauf jetzt möglich

Das chinesische Unternehmen CATL, der weltweit größte Batteriehersteller, hat eine radikale Wende in seiner Vertriebsstrategie vollzogen. Das Unternehmen hat offiziell CATL Mall gestartet, eine Online-Verkaufsplattform für kleine und mittlere Unternehmen. Dieser Schritt wird die Lieferkette auf dem globalen Markt für Energiespeichersysteme grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie CarNewsChina berichtet, können über die neue Plattform nun nicht mehr nur große Autogiganten, sondern auch kleine Integratoren Batteriezellen direkt ab Werk beziehen. Während sich Giganten wie CATL früher nur auf Großverträge und High-Level-Kunden konzentrierten, hat sich die Situation nun geändert.

Neue Möglichkeiten für kleine Unternehmen

Derzeit werden auf der CATL Mall Plattform drei Hauptbatteriemodelle angeboten: Elemente mit Kapazitäten von 100 Ah, 280 Ah und 314 Ah. Zudem ist das leistungsstärkste Modell mit 587 Ah im Katalog erschienen, steht jedoch noch nicht zur Bestellung bereit. Die wichtigste Neuerung ist, dass die Mindestbestellmenge auf nur drei Kartons festgelegt wurde.

Diese Änderung ist auch für Märkte wie Usbekistan relevant, in denen erneuerbare Energien schnell wachsen. Kleine Solarinstallationsfirmen oder Unternehmer, die Energiespeichersysteme zusammenbauen, können nun Originalprodukte ohne Zwischenhändler aus erster Hand beziehen.

Endet die Ära der Zwischenhändler?

Bisher waren kleine Hersteller gezwungen, sich beim Bezug von CATL-Produkten auf mehrstufige Zwischenhändler zu verlassen. Dies führte zu verschiedenen Problemen: ungerechtfertigten Preissteigerungen, nicht garantierter Produktqualität und Lieferunterbrechungen in Zeiten von Knappheit. Der direkte Vertriebskanal beseitigt diese Hürden.

Experten zufolge wird der Start der CATL Mall Plattform dazu beitragen, die fragmentierte Marktnachfrage in einem einzigen System zu vereinen. Dies wird nicht nur den Marktanteil von CATL erhöhen, sondern auch das Geschäftsumfeld kleiner Wettbewerber und Distributoren erheblich beeinflussen.

Es ist anzumerken, dass CATL derzeit ein Hauptpartner von Tesla, BMW und vielen anderen Elektrofahrzeugherstellern ist. Die Annäherung des Unternehmens an den Einzelhandel könnte zu einer weiteren Popularisierung von Energiespeichertechnologien und einer Senkung der Endproduktkosten führen.