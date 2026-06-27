Der ehemalige Verteidiger des FC Liverpool und der englischen Nationalmannschaft, Jamie Carragher, äußerte sich über das Team, das bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht seinen Erwartungen entsprach.

Carragher erklärte, dass das Spiel der spanischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase nicht den erhofften Eindruck bei ihm hinterlassen habe.

"Spanien hat mich enttäuscht. Sie wurden vor dem Turnier als klare Favoriten angesehen, aber jetzt sind sie für mich nicht mehr die Hauptfavoriten für die Weltmeisterschaft", zitierte AS seine Worte.

Gleichzeitig betonte der ehemalige englische Fußballer, dass es falsch wäre, Spanien komplett aus dem Kampf um den Titel auszuklammern.

Nach Ansicht von Carragher verfügt 'La Roja' über einen starken Kader und große Möglichkeiten, aber das Team zeigt bisher keinen so dominanten Fußball, wie man es von einem Hauptanwärter auf den Weltmeistertitel erwarten würde.

Zur Erinnerung: Spanien verzeichnete in der Gruppenphase zwei Siege und ein Unentschieden. Das Team beendete die Gruppe auf dem ersten Platz und zog in das Achtelfinale ein.