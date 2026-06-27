Graham Potter äußert sich vor dem WM-2026-K.-o.-Spiel gegen Frankreich

Der Cheftrainer der schwedischen Nationalmannschaft, Graham Potter, verbarg seine Aufregung vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Frankreich nicht. Die Begegnung in New Jersey wird als einer der am meisten erwarteten Clashes des Turniers erwartet. Der ehemalige Chelsea-Trainer erkannte die Stärke des Gegners an, betonte jedoch, dass sein Team bereit sei, für eine Sensation zu sorgen. Dies berichtete Goal.com Bericht mitteilt.

Gemäß den Ergebnissen der Gruppenphase sicherte sich Schweden mit 4 Punkten den dritten Platz und qualifizierte sich für die nächste Runde. Nach einem entscheidenden 1:1-Unentschieden gegen Japan treffen die Skandinavier im Play-off auf eines der stärksten Teams der Welt — Frankreich. Laut Goal.com sagte Potter, dass solche Spiele ein Kindheitstraum für jeden Trainer und Spieler seien.

Ein ernsthafter Test gegen die Giganten

Die französische Nationalmannschaft unter Didier Deschamps zeigte eine starke Leistung in der Gruppenphase. Sie gewannen alle Spiele und feierten in der letzten Runde einen souveränen 4:1-Sieg gegen Norwegen. Die französische Offensive, insbesondere Stars wie Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele, stellt eine ernsthafte Gefahr für jede Verteidigung dar.

"Es wird einfach ein großartiges Spiel. In der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft gegen Frankreich anzutreten — man kann sich nichts Besseres vorstellen. Sie sind eines der besten Teams der Welt und wir haben höchsten Respekt vor ihnen, aber wir freuen uns sehr auf dieses Spiel", betonte Graham Potter in einem Interview auf der offiziellen Website des schwedischen Fußballverbandes.

Strategische Vorbereitung und Möglichkeiten

Die schwedische Nationalmannschaft verlässt ihr Trainingslager in Dallas und reist nach New Jersey, wo das Spiel stattfindet. Die Hauptaufgabe des Trainerstabs besteht darin, die französische Offensive zu stoppen, die in den letzten sechs Spielen 17 Tore erzielt hat. Potter räumte ein, dass der Gegner in jeder Linie Weltklasse-Spieler hat und ihr Trainer genau weiß, wie man gewinnt.

Dieser Schlagabtausch wird sicherlich auch für Fußballfans spannend sein, da die Frage im Raum steht, wie effektiv Graham Potters taktischer Ansatz und Schwedens diszipliniertes Spiel gegen das hochkarätige Frankreich sein werden. Das Spiel findet am Dienstag statt, und Fehler werden voraussichtlich teuer bestraft.