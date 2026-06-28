Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat erneut seine Teamplayer-Mentalität unter Beweis gestellt, indem er im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Jordanien (3:1) eine unerwartete Entscheidung traf. Im Gegensatz zu Stars, die normalerweise um jede Minute kämpfen und ihre persönlichen Statistiken verbessern wollen, zog es Lionel Messi diesmal vor, das Spiel auf der Ersatzbank zu beginnen. Laut Goal.com berichtet dies.

Nationaltrainer Lionel Scaloni gab in einem Interview nach dem Spiel gegenüber Journalisten bekannt, dass diese Entscheidung direkt vom Spieler selbst getroffen wurde. Wie Goal.com schreibt, priorisierte der 39-jährige Stürmer die Spielpraxis seiner Teamkollegen und den Zusammenhalt der Mannschaft vor der entscheidenden Phase des Turniers gegenüber seinen eigenen persönlichen Werten.

Unaufhaltsame Schritte in Richtung Rekorde

Obwohl Lionel Messi erst in der 60. Minute eingewechselt wurde, schaffte er es dennoch, zum Helden des Spiels zu werden. In der 80. Minute verwandelte er in seinem charakteristischen Stil sicher einen Elfmeter und sicherte das Ergebnis. Mit diesem Tor ging Lionel Messi als erster Spieler in die Geschichte ein, der in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen getroffen hat.

Durch diesen Erfolg stieg seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 19. Damit führt er derzeit die Liste an und lässt legendäre Torschützen wie Kylian Mbappe und Miroslav Klose hinter sich. Wie Lionel Scaloni betonte, hätte Lionel Messi seinen Status durch 90 Minuten Spielzeit weiter festigen können, entschied sich jedoch für die Interessen des Teams.

Vorsicht vor den Playoffs

Die argentinische Nationalmannschaft beendete die Gruppenphase mit einer Quote von 100 % und wurde neben Frankreich und Mexiko zu einer der wenigen Mannschaften, die alle Gruppenspiele gewonnen haben. Der Trainer nutzte das Spiel gegen Jordanien zudem für Experimente in der Aufstellung. Insbesondere wurde Mittelfeldspieler Exequiel Palacios als rechter Außenverteidiger getestet, um die Stammverteidiger zu entlasten und vor Verletzungen zu schützen.

Nun erwartet den amtierenden Weltmeister im Achtelfinale ein Spiel gegen die Nationalmannschaft von Kap Verde. Vor dem Spiel am 7. Juli mahnte Lionel Scaloni zur Wachsamkeit. Seinen Worten zufolge haben die afrikanischen Vertreter bewiesen, dass sie eine gefährliche Mannschaft sind, indem sie starken Gegnern wie Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien würdigen Widerstand leisteten.

Für Fußballfans in Usbekistan weckt jeder Schritt von Lionel Messi und der argentinischen Nationalmannschaft großes Interesse. In dieser Weltmeisterschaft, die voraussichtlich das letzte große Turnier der Weltfußballlegende sein wird, hat jedes Tor und jeder Rekord historische Bedeutung. Lionel Messi schreibt seinen Namen nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Führungsqualitäten mit goldenen Buchstaben in die Geschichte.