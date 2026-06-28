400 Jahre alte Geheimnachrichten enthüllen Geheimnisse der Moguln

Während in Europa die ersten Zeitungen entstanden, verfügte das Mogulreich ebenfalls über ein hochentwickeltes Informationssystem. Ab dem späten 16. Jahrhundert erstellten hunderte von Schreibern, Sonderbevollmächtigten und Autoren "Informationen" (akhbarat) genannte tägliche Newsletter. In ihnen wurden politische Ereignisse am Hof, Militärexpeditionen, Ernennungen, Finanzangelegenheiten, lokale Verwaltung und sogar verschiedene Gerüchte festgehalten.

Diese in Persisch verfassten Dokumente bildeten das Informationsnetzwerk des Mogulreiches. Täglich wurden hunderte, vielleicht tausende Kopien vom imperialen Zentrum in verschiedene Provinzen geschickt, wobei einige vor lokalen Beamten laut vorgelesen wurden. So gelangten Ereignisse aus dem Zentrum schnell bis in die entlegensten Gebiete des Landes.

Munis M. Faruqui, Historiker an der University of California, Berkeley, begann 2007 eine eingehende Untersuchung der in indischen und britischen Archiven aufbewahrten Sammlung «Akhbar-i Darbar-i Mualla» ("Nachrichten des Erhabenen Hofes"). Durch die Analyse von über 6.500 Seiten Dokumenten in der Nationalbibliothek von Kalkutta gelang es dem Gelehrten, das Leben von Prinzen, Generälen, Beamten, Hofdamen und anderen wichtigen Persönlichkeiten anhand von zehntausenden Einträgen zu rekonstruieren.

Die Forschungsergebnisse führten zu einer Neubewertung vieler Ansichten über die Ära von Aurangzeb, der im 17. Jahrhundert herrschte. So stellt der Gelehrte fest, dass es in den Archiven nur sehr wenige Belege gibt, die die weit verbreiteten Vorstellungen von massenhaftem religiösem Zwang unter Aurangzeb vollständig bestätigen. Zudem wurde deutlich, dass der politische Einfluss von Frauen und Eunuchen am Hof viel größer war als bisher angenommen.

Besonders das wiederholte Auftreten von Aurangzebs Tochter Zinat-un-Nissa in den Archiven überraschte die Forscher. Während es zuvor nur sehr wenige Informationen über sie gab, weisen die neuen Dokumente sie als eine der vertrauenswürdigsten politischen Stützen des Kaisers aus. Nach Ansicht des Gelehrten spielte sie eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Macht des alternden Aurangzeb.

Ein Großteil der Archive befindet sich heute in London, Kalkutta, Bikaner und Sitamauda. Die reichste Sammlung befindet sich in der Nationalbibliothek von Kalkutta und umfasst 21 Bände, die der Herrschaft von Aurangzeb gewidmet sind. Historiker vermuten, dass es ähnliche Dokumente auch in Privatsammlungen geben könnte.

Faruqui erklärt, dass die Untersuchung dieser Archive nicht einfach ist. Die Dokumente haben keinen Index, und die Suche nach den benötigten Informationen unter zehntausenden Einträgen gleicht der „Suche nach der Nadel im Heuhaufen“. Doch genau diese Quellen zeigen detailliert, wie das Mogulreich verwaltet wurde, wie Entscheidungen getroffen wurden und wie Informationen verbreitet wurden.

Der Gelehrte betont, dass diese Archive ein einzigartiges historisches Erbe darstellen, das noch nicht vollständig erforscht ist. Auf ihrer Grundlage können noch Dutzende neuer Bücher und wissenschaftliche Studien erstellt werden. Diese Manuskripte zeigen, dass das Mogulreich für seine Zeit über ein sehr fortschrittliches Informationssystem verfügte und dass viele Geheimnisse über seine Geschichte noch ungelöst sind.