Größter Sonnenfleck des Jahres 2024 erschienen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Erde?

·2·Technologie
Größter Sonnenfleck des Jahres 2024 erschienen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Erde?

Auf der Sonnenoberfläche hat sich die größte aktive Region gebildet, die seit Beginn dieses Jahres beobachtet wurde. Spezialisten des Labors für Sonnenastronomie des Weltraumforschungsinstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften berichten, dass die Sonnenfleckengruppe 4478 alle Rekorde für 2024 in Bezug auf ihre Größe bricht. Die Fläche dieser Region hat 1.190 bedingten Einheiten erreicht und ist damit deutlich größer als der vorherige Spitzenreiter, die im Februar beobachtete Region 4366. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zur Erinnerung: Die Rekordregion im Februar verursachte damals einen extrem starken Flare der Klasse X8.1. Dieses Ereignis zählt zu den aktivsten Sonnenphänomenen des 21. Jahrhunderts. Die neu identifizierte Region 4478 zeigt trotz ihrer enormen Ausmaße bisher keine hohe eruptive Aktivität. Wissenschaftler warnen jedoch, dass diese Ruhe nur vorübergehend sein könnte.

Energieakkumulation und erwartete Risiken

Analysen von Experten zufolge sammelt sich derzeit eine enorme Menge an Energie in diesem riesigen Fleck. Obwohl es für die nächsten Stunden keine eindeutigen Anzeichen für starke Flares gibt, wurden bereits kleine Auswürfe von Sonnenplasma registriert. Dies deutet darauf hin, dass in den inneren Schichten der Sonne dynamische Prozesse ablaufen.

Ersten Berechnungen zufolge könnten diese kleinen Plasmaströme am 30. Juni und 1. Juli die Magnetosphäre der Erde erreichen. Dies könnte schwache oder moderate magnetische Stürme auf unserem Planeten auslösen. Usbekische Experten rufen Menschen mit chronischen Erkrankungen und Wetterführende dazu auf, während solcher Naturphänomene vorsichtig zu sein.

In den nächsten zwei Tagen wird erwartet, dass sich diese aktive Region fast exakt auf der Sonne-Erde-Linie befindet. In diesem Fall würde jeder starke Flare oder massive Plasmaauswurf auf der Sonne direkt auf die Erde gerichtet sein. In einer solchen Situation könnten die Intensität geomagnetischer Stürme und deren Auswirkungen auf Kommunikationssysteme und Stromnetze drastisch zunehmen.

Derzeit beobachten astronomische Observatorien und Raumfahrzeuge weltweit die Region 4478 genau. Während das Auftreten solch riesiger Flecken erwartet wird, da sich der Zyklus der Sonnenaktivität seinem Höhepunkt nähert, erfordern deren unerwartete Folgen eine ständige Überwachung. Wissenschaftler betonen, dass sich die Situation jederzeit ändern kann.

SonneMagnetsturmWeltraumAstronomieWissenschaft und Technik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Allianz im Wettlauf ins All: Amazon und weitere Giganten gründen SpaceConnect AssociationNeue Allianz im Wettlauf ins All: Amazon und weitere Giganten gründen SpaceConnect AssociationHeute, 15:54Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Gewinnung von Quantenmaterialien aus günstigem DiamantpulverWissenschaftler entwickeln Technologie zur Gewinnung von Quantenmaterialien aus günstigem DiamantpulverHeute, 15:23China Eastern Airlines modernisiert Flotte mit Großauftrag bei AirbusChina Eastern Airlines modernisiert Flotte mit Großauftrag bei AirbusHeute, 14:54Preisrevolution bei Samsung Galaxy S27 Flaggschiffen: Kampf um Exynos 2700 beginntPreisrevolution bei Samsung Galaxy S27 Flaggschiffen: Kampf um Exynos 2700 beginntHeute, 14:27Gigabyte präsentiert RTX 5080 Infinity Grafikkarten zum 40-jährigen JubiläumGigabyte präsentiert RTX 5080 Infinity Grafikkarten zum 40-jährigen JubiläumHeute, 13:58SpaceX auf dem Weg zu einem historischen Rekord: Riesiger Mechazilla-Turm entsteht am Cape CanaveralSpaceX auf dem Weg zu einem historischen Rekord: Riesiger Mechazilla-Turm entsteht am Cape CanaveralHeute, 13:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt