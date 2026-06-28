Neue Allianz im Wettlauf ins All: Amazon und weitere Giganten gründen SpaceConnect Association

Auf dem globalen Markt für Satellitenkommunikation hat eine unerwartete strategische Verschiebung stattgefunden. Große Unternehmen wie Amazon, Globalstar, Iridium und Telesat haben die Gründung einer neuen Netzwerkorganisation namens SpaceConnect Association bekannt gegeben. Diese Vereinigung zielt darauf ab, die Interessen von Betreibern nicht-geostationärer Satellitenorbits (NGSO) zu schützen und den regulatorischen Rahmen in diesem Bereich zu gestalten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die in den USA als gemeinnützige Organisation registrierte SpaceConnect hat einige der renommiertesten Experten der Branche in ihrer Führung. Insbesondere wurde David Redl, ein ehemaliger Mitarbeiter der US National Telecommunications and Information Administration (NTIA), zum Executive Director ernannt. Die Position des General Counsel wurde von Julie Carney übernommen, die erste Leiterin des Space Bureau der US Federal Communications Commission (FCC) war. Die Wahl solch erfahrener Kader deutet darauf hin, dass die Vereinigung ernsthafte Absichten in der Kommunikation mit staatlichen Stellen hat.

SpaceX und Starlink bleiben außen vor

Der bemerkenswerteste Aspekt der neuen Allianz ist, dass der weltweite absolute Marktführer für Satellitenkommunikation im niedrigen Erdorbit — Elon Musks SpaceX und sein Starlink-Projekt — nicht auf der Liste stehen. Laut ixbt.com übertrifft SpaceX derzeit alle Mitglieder von SpaceConnect zusammen in Bezug auf die Anzahl der Satelliten im All um das 20-fache. Obwohl nicht offengelegt wurde, warum das Unternehmen nicht beigetreten ist, zeigt dies, dass der Wettbewerb auf dem Markt eine neue Stufe erreicht hat.

David Redl betonte, dass Low-Earth-Orbit- und andere nicht-geostationäre Systeme heute bereits zu einem integralen Bestandteil der globalen Kommunikationsinfrastruktur geworden sind. Sie schaffen beispiellose Möglichkeiten für die Wirtschaft, die nationale Sicherheit und die technologische Entwicklung. Daher ist die Notwendigkeit entstanden, einheitliche Standards einzuführen und die Regulierungsmechanismen zwischen den Netzwerkteilnehmern zu verbessern.

Neue Regulierungen und Sicherheitsfragen

Faire Zuweisung von Funkfrequenzen und Vereinfachung der Markteintrittsbedingungen;

Mitwirkung an der Gestaltung eines modernen regulatorischen Rahmens für Weltraumaktivitäten;

Aktualisierung der Lizenzierungsverfahren und Förderung einer effizienten Spektrumsnutzung;

Entwicklung gemeinsamer Industriestandards für den sicheren Betrieb von Satellitensystemen.

Die SpaceConnect Association plant, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die folgenden Prioritäten zu konzentrieren:

Für Länder mit großen Gebieten wie Usbekistan, die eine Verbesserung der Internetabdeckung in entlegenen Regionen anstreben, sind diese Technologien von strategischer Bedeutung. Der Zusammenschluss von Amazon und anderen Betreibern könnte in Zukunft zu sinkenden Preisen für Satelliten-Internetdienste und einer höheren Servicequalität führen. Tatsächlich gewährleistet die Existenz anderer, in einer starken Allianz vereinter Akteure neben Starlink ein gesundes Wettbewerbsumfeld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründung der SpaceConnect Association eine neue Ära in der Weltraumwirtschaft einleiten dürfte. Obwohl SpaceX derzeit zahlenmäßig überlegen ist, werden Amazon und seine Partner versuchen, die Regeln der Weltraumerschließung zu ändern, indem sie bedeutende politische und rechtliche Ressourcen bündeln.