England-Legende Wayne Rooney hat dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel einen wichtigen Rat bezüglich Kapitän Harry Kane gegeben. Rooney betont die Notwendigkeit, aus den Fehlern des ehemaligen Trainers Gareth Southgate zu lernen und die körperliche Verfassung des Haupttorschützen zu schonen. Goal.com berichtet dies unter Berufung auf Informationen von BBC Sport. Goal.com berichtet darüber.

Im Spiel gegen Panama, das mit einem 2:0-Sieg endete, traf Harry Kane erneut. Damit stieg seine Trefferquote in der Nationalmannschaft auf 82 Tore. Der Spielverlauf und die Einsatzzeit des Stürmers sorgen jedoch für hitzige Debatten unter Experten. Meiner Meinung nach würde ein früherer Wechsel von Kane in Spielen, in denen der Sieg bereits feststeht, ihm helfen, seine Kräfte bis zum Ende des Turniers zu bewahren.

Ermüdungsfaktor und Southgates Fehler

Die Manchester United-Legende erinnerte daran, dass Harry Kane in vergangenen großen Turnieren gegen Ende körperlich erschöpft war. "In früheren Turnieren haben wir gesehen, dass Kane kurz vor den Finals müde wurde. Im Spiel gegen Panama wurde er in der 84. Minute ausgewechselt; meiner Meinung nach hätte man ihn sofort vom Platz nehmen müssen, als es 2:0 stand und das Spiel entschieden war. Selbst wenn noch 20 Minuten verbleiben, verbraucht der Spieler in dieser Zeit die meiste Energie und das Verletzungsrisiko steigt", so Rooney.

Rooney merkte an, dass Kane unter Gareth Southgate fast immer bis zum Ende des Spiels auf dem Platz blieb. Dies führte zu einer geringeren Effektivität des Stürmers in den entscheidenden Phasen der Playoffs. Thomas Tuchel müsse diesen taktischen Fehler vermeiden und die Teaminteressen über persönliche Rekorde stellen.

Das Rennen um den Goldenen Schuh und Teamziele

Im Weltfußball kämpfen derzeit Stars wie Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo um den "Goldenen Schuh". Rooney versteht zwar, dass auch Kane an diesem Rennen teilnimmt, mahnte jedoch, dass der Fokus auf dem Erfolg des Landes liegen müsse. Seiner Meinung nach kann es in wichtigen Wettbewerben wie der Weltmeisterschaft teuer zu stehen kommen, wenn ein Spieler für persönliche Auszeichnungen zu lange auf dem Platz gehalten wird.

Thomas Tuchel lobte nach dem Spiel gegen Panama das geduldige Spiel seiner Mannschaft. Der deutsche Spezialist stellte fest, dass der Gegner dicht verteidigte und kaum Freiräume ließ. "Wir haben getan, was nötig war. Es war ein schwieriges Spiel gegen einen körperlich starken Gegner, aber wir sind aggressiv geblieben und haben einen verdienten Sieg errungen", fügte Tuchel hinzu.

England-Fans und Experten werden nun die Rotationen von Tuchel in den kommenden Spielen genau beobachten. Harry Kanes Form und körperliche Verfassung werden zweifellos ein entscheidender Faktor für den Erfolg der "Three Lions" in zukünftigen Turnieren bleiben.