Delta Air Lines, eine der größten US-Fluggesellschaften, hat ein riesiges Projekt zur Modernisierung der Boeing 737-800 und 737-900ER Flugzeuge in ihrer Flotte gestartet. Das Unternehmen möchte den Kraftstoffverbrauch durch die Verbesserung der Aerodynamik um 1,2 % senken, ohne die Triebwerke auszutauschen. Obwohl dies wie ein geringer Wert erscheinen mag, ermöglicht es im Maßstab von hunderten Flugzeugen die Einsparung von Millionen Litern Kerosin. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen des Projekts werden insgesamt 240 Maschinen mit speziellen aerodynamischen Elementen — sogenannten Finlets — ausgestattet. Laut ixbt.com handelt es sich bei dieser Technologie um die größte aerodynamische Aktualisierung in der Geschichte der Fluggesellschaft. Bevor Delta Air Lines diese Entscheidung traf, führten Spezialisten langfristige Tests an 22 Flugzeugen unter realen Flugbedingungen durch, um sich des erwarteten Ergebnisses vollkommen sicher zu sein.

Große Wirkung kleiner Details

Finlets sind kleine vertikale aerodynamische Rippen mit einer Länge von 64 cm und einer Höhe von 6,4 cm, die am Heck des Rumpfes angebracht werden. Sie sorgen für einen glatten Luftstrom entlang des Flugzeugkörpers, reduzieren den Luftwiderstand und verringern die Turbulenzen im Heckbereich. An jedem Flugzeug werden vier solcher Elemente installiert: drei auf der linken und eines auf der rechten Seite.

Interessanterweise liegt der Grund dafür, dass auf der rechten Seite nur ein Finlet installiert wird, darin, dass die aerodynamische Situation dort durch den Lufteinlass der Hilfstriebwerkseinheit teilweise verändert ist. Diese Technologie spart nicht nur Kraftstoff, sondern reduziert auch die Vibrationen im Heck des Flugzeugs und trägt so zur Erhöhung der strukturellen Haltbarkeit bei.

Entwicklung von Militärtechnikern

Diese innovative Lösung wurde von Vortex Control Technologies (VCT) entwickelt. Bemerkenswert ist, dass dieses Unternehmen von ehemaligen Ingenieuren der Lockheed Martin Corporation gegründet wurde. Es handelt sich um erfahrene Spezialisten, die zuvor an bekannten militärischen Transportflugzeugen wie der C-130 Hercules und der C-17 Globemaster III gearbeitet haben.

Die Vorteile des neuen Systems beschränken sich nicht nur auf die Kraftstoffersparnis:

Es ergibt sich die Möglichkeit, auf die Standard-Wirbelgeneratoren zwischen dem Kiel und dem Höhenleitwerk zu verzichten;

Der allgemeine Luftwiderstand sinkt;

Die Menge der in die Umwelt ausgestoßenen Schadgase verringert sich;

Die Flugstabilität des Flugzeugs wird verbessert.

Derzeit verfügen die Finlets über die entsprechenden Zertifizierungen für den Einsatz in den Modellen Boeing 737-700, 737-800 und 737-900ER. In Anbetracht dessen, dass Flugzeuge der Boeing 737-Familie auch auf dem usbekischen Luftfahrtmarkt aktiv eingesetzt werden, könnten solche technologischen Lösungen in Zukunft auch für lokale Fluggesellschaften wirtschaftlich attraktiv sein.

Nach Abschluss des Projekts plant Delta Air Lines, jährlich zig Millionen Dollar einzusparen. Dies beweist einmal mehr, welche enorme Bedeutung selbst kleinste aerodynamische Änderungen in der Luftfahrtindustrie auf globaler Ebene haben können.