Charterflug nach Ergebnissen der uruguayischen Gruppe abgesagt

Der uruguayische Fußballverband hat den geplanten Charterflug für die Nationalmannschaft abgesagt, nachdem das Team bei der Weltmeisterschaft 2026 ausgeschieden ist. Dies berichtete der Journalist Martin Charkero auf X.

Nun muss jeder Spieler aus den USA über kommerzielle Flüge in sein Heimatland oder in das Land seines Vereins zurückkehren.

Uruguay belegte in der Gruppe N mit zwei Punkten aus drei Spielen den dritten Platz. Spanien gewann die Gruppe mit sieben Punkten. Kap Verde belegte mit drei Punkten den zweiten Platz, während Saudi-Arabien auf dem letzten Platz landete.

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.