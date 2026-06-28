Liverpool-Legende schlägt überraschenden Ersatz für Mohamed Salah vor

Die Führung des englischen Vereins Liverpool sucht weiterhin nach einem würdigen Kandidaten, der den Platz des Teamführers Mohamed Salah einnehmen kann. Die Merseyside-Legende Robbie Fowler schlug eine unerwartete, aber interessante Option für diese Vakanz vor. Nach Ansicht des ehemaligen Stürmers könnte der Kapitän der US-Nationalmannschaft Christian Pulisic, der derzeit beim AC Milan glänzt, die ideale Besetzung für Liverpool sein. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Wie Goal.com berichtet, betonte Robbie Fowler auf seinen Social-Media-Seiten, dass Pulisics Spielstil und Erfahrung es ihm ermöglichen könnten, den Weg von Mohamed Salah zu wiederholen. Fowler schrieb, dass der US-Amerikaner die englische Premier League gut kennt, im besten Alter ist und sein Spielstil den Fans Freude bereitet.

Wer wird Salah ersetzen?

Obwohl Liverpool derzeit ein Angebot über 86 Millionen Pfund für den RB Leipzig-Stürmer Yan Diomande vorbereitet hat, verlaufen die Verhandlungen nicht so schnell wie erwartet. Daher sind die Scouts des Vereins gezwungen, Alternativen zu prüfen. Christian Pulisic ist es gelungen, seine Karriere in der italienischen Serie A wiederzubeleben und wurde im San Siro zu einem echten Anführer.

Zur Information: Pulisic bestritt 134 Spiele für den AC Milan und erzielte 42 Tore sowie 27 Vorlagen. Diese Werte unterscheiden sich grundlegend von seinen erfolglosen und verletzungsreichen Saisons bei Chelsea. In Mailand hat er nicht nur seine körperliche Verfassung wiederhergestellt, sondern auch bewiesen, dass er auf beiden Flügeln ein gefährlicher Angreifer ist.

Es gibt Berichte, dass nicht nur Liverpool, sondern auch Manchester United Interesse an Pulisic haben. Der ehemalige Verteidiger Paul Parker glaubt, dass ein Wechsel des US-Stars nach Old Trafford der größte Schritt in seiner Karriere sein könnte. Experten warnen jedoch, dass der Stil des Spielers nicht in jedes Team passt.

Insbesondere das ehemalige Mitglied der US-Nationalmannschaft Tab Ramos betonte, dass Pulisic nur in offensiven, ballbesitzorientierten Teams effektiv spielt. Seiner Meinung nach könnten Außenseiter oder Teams, die nur auf Konter setzen, Pulisics Talent ersticken. Liverpools offensiver Fußball scheint in dieser Hinsicht die ideale Wahl zu sein.

Bisher hat die Liverpool-Führung kein offizielles Angebot für den Transfer von Pulisic abgegeben. Da jedoch der Vertrag von Mohamed Salah ausläuft und die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zu einem saudischen Verein hoch ist, drängt dies die Merseysider zu einer schnelleren Entscheidung. Christian Pulisic bleibt eine relativ günstige und bewährte Option auf dem Transfermarkt.