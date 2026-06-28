Jude Bellingham über Harry Kane: Er ist der größte Spieler unserer Geschichte

Englands junger Star und Real Madrid Mittelfeldspieler Jude Bellingham äußerte sich hochlobend über seinen Kapitän Harry Kane. Nach dem Sieg gegen Panama bezeichnete Bellingham den erfahrenen Stürmer als den größten Spieler in der Fußballgeschichte des Landes. Diese Anerkennung erfolgte, nachdem Kane einen weiteren historischen Rekord gebrochen hatte. Laut Goal.com berichtet die Seite.

Im WM-Spiel gegen Panama gewann England mit 2:0 und sicherte sich damit die Tabellenführung in seiner Gruppe. In der 67. Minute köpfte Harry Kane einen Pass von Jude Bellingham ins Tor. Dies war das 11. Tor des Stürmers bei Weltmeisterschaften, womit er den langjährigen Rekord von Gary Lineker brach.

Historischer Rekord und ein neuer Meilenstein

Laut Goal.com ist Harry Kane nun der erfolgreichste Torschütze der englischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Der bisherige Rekord von 10 Toren wurde seit 1990 von Gary Lineker gehalten. Bellingham gratulierte seinem Kapitän auf seinen sozialen Netzwerken: "Das erste Ziel ist erreicht! Wir sind in den Playoffs. Harry Kane ist der größte Spieler unserer Geschichte. Glückwunsch, Bruder!"

Das Spiel selbst war für England nicht einfach. Die Schützlinge von Thomas Tuchel hatten lange Zeit Schwierigkeiten, die dichte Defensive Panamas zu durchbrechen. Obwohl die Engländer in der ersten Stunde den Ball besaßen, fehlte der finale Abschluss. Der 22-jährige Bellingham übernahm die Initiative und gelang es ihm, nach einer Ecke von Bukayo Saka den ersten Treffer zu erzielen.

Die taktischen Züge von Thomas Tuchel

Nationaltrainer Thomas Tuchel nahm für dieses Spiel bedeutende Änderungen in der Aufstellung vor. Nach dem Unentschieden gegen Ghana setzte der Spezialist fünf neue Spieler in der Startelf ein. Jarell Quansah ersetzte den verletzten Reece James, während Marcus Rashford und Bukayo Saka auf den Flügeln agierten. Zudem wurde Morgan Rogers im Mittelfeld positioniert, um die Offensive zu verstärken.

In den ersten Minuten sah Panama bei Konterangriffen gefährlich aus. Torhüter Jordan Pickford rettete seinem Team mehrfach vor einem sicheren Gegentor. In der zweiten Halbzeit sagten sich jedoch Englands Erfahrung und Klasse durch. Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Jude Bellingham und Harry Kane sicherte letztlich den Sieg.

Dieser Sieg führte England an die Spitze der Gruppe und sicherte das Ticket für die K.o.-Runde. Für Harry Kane wird dieses Turnier nicht nur als Teamerfolg, sondern als Nacht persönlicher Rekorde in Erinnerung bleiben. Nun bereiten sich die Engländer auf die Viertelfinalspiele vor.