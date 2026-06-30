Drei Nationalmannschaften noch nie im Elfmeterschießen besiegt

Die Nationalmannschaften, die in der Geschichte der Weltmeisterschaften mehrfach am Elfmeterschießen teilgenommen und jeden Versuch gewonnen haben, sind bekannt. Laut dem Statistikportal Opta stehen Kroatien, Marokko und Paraguay auf dieser exklusiven Liste.

Diese Teams haben in den entscheidenden Phasen der Weltmeisterschaften dem enormen Druck standgehalten und noch nie eine Niederlage im Elfmeterschießen erlitten.

Kroatien gewann alle vier Shootouts

Die kroatische Nationalmannschaft hat eine der besten Bilanzen im Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften. Die Balkan-Vertreter haben bei Weltmeisterschaften viermal den Sieger per Elfmeterschießen ermittelt und sind jedes Mal in die nächste Runde eingezogen.

Kroatiens Ergebnisse im Elfmeterschießen:

WM 2018, Achtelfinale — 3:2 gegen Dänemark;

WM 2018, Viertelfinale — 4:3 gegen Russland;

WM 2022, Achtelfinale — 3:1 gegen Japan;

WM 2022, Viertelfinale — 4:2 gegen Brasilien.

Besonders in den Turnieren 2018 und 2022 spielte die Kaltblütigkeit der kroatischen Spieler eine entscheidende Rolle dabei, dass das Team die späten Phasen erreichte.

Marokko bestand die Prüfung zweimal erfolgreich

Auch die marokkanische Nationalmannschaft hat beide ihrer Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften für sich entschieden.

Der afrikanische Vertreter gewann erstmals im Achtelfinale der WM 2022 mit 3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien. Dieses Ergebnis war ein wichtiger Schritt in Marokkos historischem Lauf.

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 besiegten die Marokkaner die Niederlande mit 3:2 im Elfmeterschießen und wahrten so ihre ungeschlagene Statistik.

Paraguay nutzte seine Chancen ebenfalls voll aus

Die paraguayische Nationalmannschaft ist ebenfalls zweimal bei Weltmeisterschaften in ein Elfmeterschießen eingestiegen und hat in beiden Fällen gewonnen.

Ergebnisse der südamerikanischen Vertreter:

WM 2010, Achtelfinale — 5:3 gegen Japan;

WM 2026, Sechzehntelfinale — 4:3 gegen Germany.

Der jüngste Sieg Paraguays über Germany bewahrte die 100-prozentige Quote des Teams im Elfmeterschießen.

Kaltblütigkeit beim Elfmeterschießen wird zum entscheidenden Faktor

Ein Elfmeterschießen gilt als eine der größten psychischen Belastungen im Fußball. In einer solchen Situation spielen neben dem Können des Spielers auch die Nervenkontrolle, die Vorbereitung des Torwarts und die psychologische Stabilität des Teams eine große Rolle.

Kroatien, Marokko und Paraguay sind die einzigen Nationalmannschaften, die diese Prüfung bei Weltmeisterschaften bisher fehlerfrei bestanden haben.

Welches dieser drei Teams ist Ihrer Meinung nach am stärksten im Elfmeterschießen?