Der brasilianische Innenverteidiger Gabriel Magalhaes sprach über die Erfolgsfaktoren im schwierigen Spiel gegen Japan im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Der Spieler betonte, dass seine Vorlage zum wichtigen Tor von Casemiro direkt mit dem Spielstil beim Londoner Verein Arsenal zusammenhängt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der Partie in Houston, USA, bei der die Brasilianer zeitweise zurücklagen, rückte Gabriel nach vorne und spielte einen präzisen Pass auf Casemiro. Laut UOL sieht der Verteidiger seine offensive Aktivität als Ergebnis der taktischen Anweisungen von Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta. Die hohe Verteidigungslinie des Londoner Clubs ermöglicht es dem Spieler, sich auch in der gegnerischen Hälfte sicher zu fühlen.

Die Wirkung des Arsenal-Stils auf internationaler Ebene

In einem Interview nach dem Spiel erklärte Gabriel Magalhaes, wie seine Aufgaben im Verein ihm in der Nationalmannschaft helfen. "Das ist etwas, woran ich bei Arsenal regelmäßig arbeite", sagte der Verteidiger. Seinen Worten zufolge half ihm die ständige Einnahme hoher Positionen im Verein, Casemiros Bewegung im Strafraum rechtzeitig zu erkennen.

Arsenal zeichnet sich in der Premier League durch einen aggressiven und progressiven Fußball aus. Gabriel betonte, dass gerade dieser Stil sein Spielverständnis und seine Passgenauigkeit verbessert habe. Dies war in der schwierigsten Phase für Brasilien entscheidend, um das Spieltempo zu ändern und das Gleichgewicht wiederherzustellen.

In der Schlussphase der Begegnung hinterließ ein weiterer Arsenal-Spieler, Gabriel Martinelli, seine Spuren. Sein Tor sicherte Brasilien einen hart erkämpften Sieg und führte das Team in die nächste Runde. Goal.com schreibt, dass eine so erfolgreiche Zusammenarbeit zweier Clubkollegen in der Nationalmannschaft auf eine hohe Atmosphäre und gegenseitiges Verständnis innerhalb der brasilianischen Mannschaft hindeutet.

Die brasilianische Nationalmannschaft konnte im Spiel gegen Japan ihren Charakter unter Beweis stellen. Magalhaes zeigte sich sehr erfreut über das Tor seines Clubkollegen Martinelli und erklärte, dass es ein besonderer Stolz sei, gemeinsam beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt Ergebnisse zu erzielen. Dieser Sieg ebnete den "Pentacampeões" den Weg in die nächste Runde.