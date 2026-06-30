Elfenbeinküste gegen Norwegen: Live-Ticker

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Elfenbeinküste gegen Norwegen: Live-Ticker

Die Nationalmannschaften der Elfenbeinküste und Norwegens treffen im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt am 30. Juni um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit im Dallas Stadium in Arlington, Texas, USA. Die Elfenbeinküste wird von Emerse Faye trainiert, Norwegen von Stole Solbakken. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein.

Zamin.uz Website wird die wichtigsten Ereignisse dieses Spiels per Live-Ticker begleiten. Tore, Torchancen, Verwarnungen, Auswechslungen und andere wichtige Spielsituationen werden zeitnah gemeldet.

Die Elfenbeinküste beendete die Gruppenphase als Zweitplatzierte hinter Deutschland. Norwegen qualifizierte sich ebenfalls für die K.o.-Runde als Zweiter der Gruppe mit Frankreich.

Startelf der Elfenbeinküste, 4-1-2-3:

• Torwart: Yahia Fofana

• Verteidiger: Gislain Konan, Emmanuel Agbadu, Odilon Kossounou, Gela Due

• Mittelfeldspieler: Ibrahim Sangare, Krist Inao Ulay, Franck Kessie

• Stürmer: Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande

Startelf von Norwegen, 4-2-1-3:

• Torwart: Erlien Nyuland

• Verteidiger: Markus Holmgreen Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

• Mittelfeldspieler: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

• Stürmer: Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth

Norwegen hatte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich einen Großteil seiner Stammspieler geschont. Für das Duell gegen die Elfenbeinküste kehren Erling Haaland, Martin Ødegaard und Alexander Sørloth in die Startelf zurück. In der Mannschaft der Elfenbeinküste wurden drei Änderungen vorgenommen.

Informationen über die Ersatzbank und während des Spiels vorgenommene Auswechslungen werden im Live-Ticker bereitgestellt.

Live-TickerLIVE
33'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) versuchte einen flachen Pass auf einen freien Mitspieler. Einer der Verteidiger las die Situation jedoch perfekt und beseitigte die Gefahr. Der Linienrichter entschied richtig, und die Elfenbeinküste bekommt eine Ecke.
31'
Elfenbeinküste hat eine Chance per Ecke. Yan Diomandé (Elfenbeinküste) schlug eine gefährliche Flanke, aber keiner seiner Mitspieler konnte höher springen als die Verteidiger.
29'
Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) schlug die Ecke, fand jedoch keinen Mitspieler und die Abwehr klärte den Ball.
28'
Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) schoss von außerhalb des Strafraums, doch der Versuch wurde geblockt. Der Schiedsrichter gibt einen Eckball für die Elfenbeinküste.
24'
Der Schiedsrichter hat die Trinkpause angepfiffen.
23'
Patrick Berg (Norwegen) schlug eine Ecke in den Strafraum, doch die gegnerische Abwehr stand bereit und klärte den Ball souverän
23'
Antonio Nusa (Norwegen) startete einen Solo-Lauf, wurde jedoch vom Gegner gestoppt, bevor er eine Chance kreieren konnte. Ecke für Norwegen.
21'
Ghislaine Conan (Elfenbeinküste) fand keinen Passpartner und leitete den Angriff selbst ein. Ein toller Lauf und ein hartes Schuss aus dem Strafraum, doch der Ball streifte knapp den linken Pfosten.
20'
David Wolf (Norwegen) vergab eine große Chance – sein Pass in den Strafraum wurde von der Abwehr abgefangen. Norwegen bekommt eine Ecke.
18'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) versuchte, Nicolas Pepe zu bedienen, spielte den Ball jedoch zu stark.
16'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) schlug die Ecke, doch einer der Verteidiger sprang am höchsten und köpfte den Ball aus dem Spiel.
15'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) dribbelte mehrere Gegner aus, doch der Verteidiger beförderte den Ball ins Aus. Die Elfenbeinküste erhält eine Ecke.
11'
Erling Haaland wäre fast in eine gefährliche Situation gekommen, aber ein Verteidiger blockte den Pass von Martin Odegaard (Norwegen) aus dem Strafraum ab.
9'
Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) schlug die Ecke zu stark, sodass keiner seiner Mitspieler einen Kopfball setzen konnte.
9'
Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) flankte in den Strafraum, doch der Versuch wurde abgeblockt und der Ball ging ins Aus. Der Linienrichter signalisiert eine Ecke. Eckball für die Elfenbeinküste.
8'
Yan Diomandé (Elfenbeinküste) versuchte, einen Flankenball am Spielfeldrand mit dem Kopf zu verwerten, doch der Kopfball war unpräzise und ging weit am linken Pfosten vorbei.
5'
Ange-Jean Bonny (Elfenbeinküste) versuchte vorzustoßen, nahm den Ball jedoch unglücklich an und verlor ihn.
3'
Erling Haaland (Norwegen) fand Raum am Strafraum und setzte einen gefährlichen Kopfball an. Einer der Verteidiger blockte den Schuss jedoch, bevor er den Torwart erreichte.
1'
Erste Halbzeit beginnt. Das Spiel ist gestartet.
NorwegenErling HaalandMartin ØdegaardYan DiomandeWeltmeisterschaftElfenbeinküste
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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