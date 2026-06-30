Elfenbeinküste gegen Norwegen: Live-Ticker

Die Nationalmannschaften der Elfenbeinküste und Norwegens treffen im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt am 30. Juni um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit im Dallas Stadium in Arlington, Texas, USA. Die Elfenbeinküste wird von Emerse Faye trainiert, Norwegen von Stole Solbakken. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein.

Zamin.uz Website wird die wichtigsten Ereignisse dieses Spiels per Live-Ticker begleiten. Tore, Torchancen, Verwarnungen, Auswechslungen und andere wichtige Spielsituationen werden zeitnah gemeldet.

Die Elfenbeinküste beendete die Gruppenphase als Zweitplatzierte hinter Deutschland. Norwegen qualifizierte sich ebenfalls für die K.o.-Runde als Zweiter der Gruppe mit Frankreich.

Startelf der Elfenbeinküste, 4-1-2-3:

• Torwart: Yahia Fofana

• Verteidiger: Gislain Konan, Emmanuel Agbadu, Odilon Kossounou, Gela Due

• Mittelfeldspieler: Ibrahim Sangare, Krist Inao Ulay, Franck Kessie

• Stürmer: Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande

Startelf von Norwegen, 4-2-1-3:

• Torwart: Erlien Nyuland

• Verteidiger: Markus Holmgreen Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

• Mittelfeldspieler: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

• Stürmer: Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth

Norwegen hatte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich einen Großteil seiner Stammspieler geschont. Für das Duell gegen die Elfenbeinküste kehren Erling Haaland, Martin Ødegaard und Alexander Sørloth in die Startelf zurück. In der Mannschaft der Elfenbeinküste wurden drei Änderungen vorgenommen.

Informationen über die Ersatzbank und während des Spiels vorgenommene Auswechslungen werden im Live-Ticker bereitgestellt.