NASA-Astronauten führen Weltraumspaziergang durch: Reparaturarbeiten an der Internationalen Raumstation

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NASA-Astronauten führen Weltraumspaziergang durch: Reparaturarbeiten an der Internationalen Raumstation

Die NASA-Astronauten Chris Williams und Jessica Meir haben einen Weltraumspaziergang unternommen, um einen kritischen technischen Defekt an der Internationalen Raumstation (ISS) zu beheben. Das Hauptziel dieser Mission ist die Reparatur des Roboterarms Canadarm2, der sich an der Außenseite der Station befindet. Die NASA überträgt den Vorgang live über ihre offizielle Website. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Dem Plan zufolge beträgt die Arbeitszeit der Astronauten im offenen Weltraum etwa 6,5 Stunden. Die Operation begann um 08:20 Uhr US-Ostküstenzeit. Während dieser Zeit müssen die Spezialisten das für die Sicherheit und Logistik der Station lebenswichtige Gerät wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzen.

Fehlfunktion des Roboterarms und Reparaturprozess

Das Hauptproblem betrifft das Gelenk im "Handgelenk"-Bereich des Canadarm2-Manipulators. Es wurde bekannt gegeben, dass dieses Teil am 27. Mai dieses Jahres während planmäßiger Arbeiten ausgefallen war. Die Astronauten haben die Aufgabe, genau dieses defekte Gelenk durch ein neues zu ersetzen.

Canadarm2 ist eines der komplexesten technischen Geräte im Weltraum und befindet sich am amerikanischen Segment der ISS. Es hat eine Gesamtlänge von 17,6 Metern und wiegt fast 1.800 Kilogramm. Dieser aus sieben Gelenken bestehende mechanische Arm ist für das Leben auf der Station von großer Bedeutung.

Warum wird Canadarm2 benötigt?

Dieses Robotersystem führt eine Reihe wichtiger Operationen auf der Station durch, darunter:

  • Einfangen und Andocken von unbemannten Frachtraumschiffen an die Station;
  • Bewegen von schwerer Fracht und wissenschaftlicher Ausrüstung um die Station;
  • Visuelle Inspektion der Außenseite der Station;
  • Unterstützung und Transport von Astronauten bei Weltraumspaziergängen.
Solche technologischen Prozesse stoßen auch bei Weltraumbegeisterten und Experten auf großes Interesse. Jede Fehlfunktion auf der Internationalen Raumstation kann die Sicherheit der gesamten Expedition beeinträchtigen, weshalb die Funktionsfähigkeit von Geräten wie Canadarm2 eine Aufgabe höchster Priorität darstellt.

Laut ixbt.com wird der Prozess der Annahme zukünftiger Frachtschiffe an der Station erheblich vereinfacht, wenn diese Reparaturarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden. Derzeit setzen die Astronauten die Durchführung komplexer technischer Aufgaben gemäß dem festgelegten Zeitplan fort.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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