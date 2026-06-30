Real Madrid will Welttransferrekord brechen: 223 Millionen Euro für Michael Olise

Real Madrid bereitet sich auf einen weiteren riesigen Deal vor, der die Fußballwelt erschüttern könnte. Klubpräsident Florentino Perez plant eine Rekordsumme für Bayern Münchens Flügelstürmer Michael Olise, um sein „Galacticos“-Projekt der neuen Generation zu vervollständigen. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre es der teuerste Deal der Fußballgeschichte. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen von SPORT ist der „königliche Klub“ bereit, insgesamt 223 Millionen Euro für das französische Talent zu zahlen. Das Angebot umfasst eine garantierte Ablösesumme von 190 Millionen Euro sowie 33 Millionen Euro an Boni. Diese Summe soll den 2017 von Paris Saint-Germain für Neymar aufgestellten Rekord von 222 Millionen Euro brechen.

Florentino Perez' Versprechen und Strategie

Real Madrid-Präsident Florentino Perez hatte während seiner letzten Wahlkampagnen versprochen, den größten Transfer der Klubgeschichte zu tätigen. „Ich werde das höchste Angebot, das Real Madrid jemals für einen Spieler abgegeben hat, an ein europäisches Team senden“, betonte er. Im Moment scheint Michael Olise das Hauptziel für dieses Versprechen zu sein.

Michael Olise hat seinen Ruf durch seine herausragende Leistung an der Seite von Kylian Mbappé bei der Weltmeisterschaft 2026 erheblich gesteigert. Der mittlerweile 24-jährige Flügelspieler steht beim Münchner Klub noch bis 2029 unter Vertrag. Doch das „skandalöse“ Angebot aus Madrid könnte die Führung des deutschen Rekordmeisters zum Nachdenken bringen.

Die Haltung der Bayern-Führung

Bisher betont Bayern München offen, dass sie nicht die Absicht haben, ihren Star ziehen zu lassen. Klubpräsident Herbert Hainer riet den Madrilenen, „ihre Energie zu sparen“, und betonte, dass Michael Olise unverkäuflich sei. Laut Hainer ist das Verhältnis zwischen den beiden Klubs ausgezeichnet, und Vertreter von Real Madrid hätten bisher keinen offiziellen Kontakt aufgenommen.

Dennoch heißt es, der Spieler selbst habe ein Treffen mit den Klubverantwortlichen gefordert, um eine klare Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Michael Olise möchte wissen, ob Bayern ein Angebot in Betracht ziehen würde, falls tatsächlich eine rekordverdächtige Offerte eingeht. Dies deutet darauf hin, dass sich die Situation während des Transferfensters drastisch ändern könnte.

Dieser Transfer ist auch für Fußballfans von großem Interesse, da die Ansammlung von Stars wie Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Michael Olise im Kader von Real Madrid das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball komplett verändern könnte. Derzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen hinter den Kulissen zwischen München und Madrid.