Ein sinnloses Smartphone: Samsung Galaxy A27 teurer, Funktionen reduziert

Das neue Galaxy A27 Smartphone von Samsung steht bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart in der Kritik. Einige auf Technologie spezialisierte Publikationen bewerten das Gerät als eines der unverständlichsten und enttäuschendsten Upgrades des Jahres.

Obwohl das neue Modell als Nachfolger des Galaxy A26 präsentiert wird, fielen die Änderungen nicht so deutlich aus, wie viele erwartet hatten. Einige technische Kennzahlen wurden verbessert, doch eine Reihe wichtiger Funktionen wurde gestrichen. Dennoch wurde der Preis des Smartphones im Vergleich zum Vorgängermodell um 50 Dollar erhöht.

Ein neuer Prozessor als Hauptvorteil

Die wichtigste Änderung beim Galaxy A27 ist die Verwendung des Snapdragon 6 Gen 3 Prozessors. Der neue Chip soll im Vergleich zum bisherigen Exynos 1380 Prozessor eine höhere Geschwindigkeit und Energieeffizienz bieten.

Das Gerät ist mit LPDDR5 RAM ausgestattet. Dies kann sich positiv auf das Starten von Anwendungen, das Multitasking und die allgemeine Systemgeschwindigkeit auswirken.

Auch beim Design gibt es eine kleine Änderung. Anstelle der bisherigen tropfenförmigen Notch für die Frontkamera wird nun ein moderneres Loch-Design (Punch-Hole) verwendet. Dies hat das äußere Erscheinungsbild des Smartphones leicht aufgefrischt.

Kamerafunktionen wurden reduziert

Die Hauptkritik am neuen Modell betrifft die Kameras. Während das Galaxy A26 noch eine 13 MP Frontkamera besaß, wurde der Selfie-Sensor beim Galaxy A27 auf 12 MP reduziert.

Der Rückschritt bei der Ultra-Weitwinkel-Kamera ist noch deutlicher. Während im Vorgängermodell ein 8 MP Sensor verbaut war, wurde dieser im neuen Smartphone auf 5 MP reduziert.

Diese Änderungen können die Qualität von Weitwinkelaufnahmen und die Detailwiedergabe beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird das neue Smartphone in puncto Kamera nicht als vollständiges Upgrade, sondern in mancher Hinsicht als Rückschritt bewertet.

Auch der Wasserschutz hat sich verschlechtert

Das Modell Galaxy A26 verfügte über einen Wasser- und Staubschutz nach IP67-Standard. Beim Galaxy A27 wurde dieser Wert auf IP64 herabgestuft.

Der IP64-Schutz bewahrt das Smartphone zwar vor Spritzwasser und Staub, schützt das Gerät jedoch nicht vollständig vor Situationen wie dem Eintauchen in Wasser.

Zuverlässigkeit ist auch bei Budget-Smartphones ein wichtiger Faktor. Daher sorgt die Herabstufung des Schutzgrades bei den Nutzern für Fragen.

Der Preis bietet keinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz

Der Preis des Galaxy A27 wurde auf 349 Dollar festgelegt. Das sind 50 Dollar mehr als beim Vorgängermodell.

In diesem Preissegment gibt es Konkurrenten wie das Nothing Phone (4a), das OnePlus Nord CE 5 und das Google Pixel 9a. Einige von ihnen bieten bessere Kameras, eine bessere Software oder ausgewogenere technische Daten.

Experten von Tech Advisor sind der Meinung, dass selbst das günstigere Pixel 9a, das im März 2025 vorgestellt wurde, für die meisten Käufer die attraktivere Wahl sein könnte.

„Selbst in einer Zeit von evolutionären Upgrades und steigenden Preisen aufgrund von Chip-Knappheit ist dies eine sehr enttäuschende Neuheit von Samsung“, schrieb Tech Advisor.

Für wen könnte das Galaxy A27 geeignet sein?

Das neue Smartphone könnte für Nutzer interessant sein, die einen leistungsstärkeren Prozessor, schnelleren Arbeitsspeicher und ein moderneres Design wünschen. Für Käufer, denen Kameraqualität, Wasserschutz und Preis wichtig sind, wirkt das Galaxy A27 jedoch wenig attraktiv.

Samsung erweckt mit dem neuen Modell den Eindruck, einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zur Seite gemacht zu haben. Der tatsächliche Erfolg des Geräts auf dem Markt wird sich zeigen, sobald der Verkauf beginnt und unabhängige Tests veröffentlicht werden.

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