Anthropic stellt Claude Science Plattform für Wissenschaftler vor

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der AI, hat die neue Claude Science Plattform angekündigt, die darauf abzielt, den wissenschaftlichen Forschungsprozess grundlegend zu vereinfachen. Dies ist nicht nur ein neues Modell, sondern ein digitaler Arbeitsplatz für Wissenschaftler, der verschiedene Datenbanken, Computing-Pipelines und Analysetools in einer einzigen Umgebung vereint. Diese Entwicklung ermöglicht es Forschern, ihre volle Aufmerksamkeit direkt auf Entdeckungen zu richten, ohne durch den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen abgelenkt zu werden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Vertreter von Anthropic betonen, dass Claude Science kein neues AI-Modell ist. Es basiert auf bestehenden Modellen wie Claude 3.5 Sonnet oder Claude 3 Opus. Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, auf die Bereitstellung eines Rohmodells zu verzichten und stattdessen eine fertige Arbeitsumgebung für spezifische Fachbereiche zu schaffen. Dies ähnelt einer für die wissenschaftliche Forschung angepassten Version des Claude Code Tools für Entwickler.

Umfangreiche Möglichkeiten für die Forschung

Die Claude Science Plattform fungiert als primärer Assistent, der Wissenschaftler bei der Verwaltung ihrer Projekte unterstützt. Die besonderen Merkmale des Systems umfassen:

Direkte Anbindung an mehr als 60 große wissenschaftliche Datenbanken;

Ein spezielles Toolkit zur Untersuchung von Genomik, Chemie und Proteinstrukturen;

Die Funktion zur Erstellung kleiner „Sub-Agenten“ und zur Delegation von Aufgaben für komplexe Operationen;

Ein separates AI-Modul für das Fact-Checking.

Insbesondere die Fact-Checking-Funktion ist heute von großer Bedeutung, da in von AI geschriebenen wissenschaftlichen Artikeln häufig nicht existierende Quellen oder Rechenfehler auftreten. Claude Science überprüft jedes Zitat und jede Zahl vor der Veröffentlichung erneut, was die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Arbeiten erhöht.

Transparenz- und Sicherheitsfragen

Die Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse ist einer der kritischsten Punkte der modernen Wissenschaft . Um dieses Problem zu lösen, speichert Anthropic hinter jeder erstellten 3D-Proteinstruktur oder jedem chemischen Diagramm den genauen Code und die Historie der Umgebung. Wissenschaftler können Grafiken und Zeichnungen über einfache Textbefehle bearbeiten, wobei das System automatisch den zugrunde liegenden Softwarecode anpasst.

Aus Sicherheitsperspektive kann Claude Science in der privaten Infrastruktur von Laboren betrieben werden. Dies ermöglicht die lokale Verarbeitung hochvertraulicher Forschungsdaten, ohne diese an die Server von Anthropic zu senden. Spezialisten renommierter Institutionen wie den Gladstone Institutes und dem Allen Institute konnten mithilfe dieses Tools bereits innerhalb weniger Tage komplexe Genom-Browser erstellen.

Dieser Schritt von Anthropic wird als Antwort auf das von OpenAI vorgestellte GPT-Rosalind Modell gewertet. Während OpenAI den Schwerpunkt auf ein verbessertes Modell für biologische Logik legte, wählte Anthropic den Weg der Automatisierung des gesamten Arbeitsablaufs. Es wird erwartet, dass dieser Wettbewerb die Geschwindigkeit wissenschaftlicher Entdeckungen erheblich steigern wird.