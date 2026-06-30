Der erfahrene Trainer Jurij Syomin äußerte sich zum Potenzial der marokkanischen Nationalmannschaft, die das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 erreicht hat. Er erklärte, dass die Afrikaner erneut beweisen, dass sie bei großen Turnieren zu Überraschungen fähig sind.

Die marokkanische Nationalmannschaft bestritt im Sechzehntelfinale ein schwieriges Spiel gegen die Niederlande. Nachdem die reguläre Spiel- und Verlängerungszeit 1:1 endete, wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Die marokkanischen Fußballer bewiesen Nervenstärke und sicherten sich den Einzug in die nächste Runde.

Syomin erwartet erneut ein historisches Ergebnis von Marokko

Jurij Syomin betonte, dass die Fußballwelt die Stärke der marokkanischen Mannschaft bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 gesehen habe. Nach Meinung des Trainers zeigen die Afrikaner auch bei der WM 2026 erneut ihr Niveau.

«Schon bei der letzten WM 2022 hat jeder die Stärke Marokkos gesehen. Nun haben es alle auch in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gesehen», sagte Syomin.

Der Experte merkte an, dass Marokko theoretisch den Erfolg der letzten Weltmeisterschaft wiederholen und erneut das Halbfinale erreichen könnte. Er fügte jedoch hinzu, dass die Umsetzung dieser Aufgabe sehr schwierig sein werde.

Nächster Gegner — Gastgeber Kanada

Die marokkanische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale auf einen der Gastgeber, die kanadische Nationalmannschaft. In diesem Spiel werden von den Afrikanern erneut eine disziplinierte Defensive, schnelle Gegenangriffe und eine hohe körperliche Fitness gefordert.

Kanada wird auf die Unterstützung der eigenen Fans setzen. Aus diesem Grund könnte die nächste Begegnung für Marokko noch schwieriger werden als das Spiel gegen die Niederlande.

Marokko schrieb 2022 Geschichte

Zur Erinnerung: Die marokkanische Nationalmannschaft erreichte bei der Weltmeisterschaft 2022 das Halbfinale und belegte letztendlich den vierten Platz. Damit wurde das Team die erste afrikanische Nation, die ein WM-Halbfinale erreichte.

Nun haben die Marokkaner die Chance, dieses historische Ergebnis zu wiederholen. In der K.-o.-Phase kann jedoch jeder Fehler entscheidend sein.

Glauben Sie, dass Marokko dieses Mal ebenfalls das Halbfinale erreichen wird?