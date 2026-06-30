Live-Chat-Funktion auf Threads erweitert: Neue Möglichkeiten und Komfort

Das soziale Netzwerk Threads, das zu Meta gehört, aktualisiert seine Live-Chat-Funktion erheblich und öffnet den Zugang für mehr Nutzer. Es wird erwartet, dass dieses Update den Wettbewerb der Plattform mit X (ehemals Twitter) im Bereich der Echtzeitkommunikation weiter verstärken wird. Nutzer können nun Übersetzungsdienste während der Unterhaltungen nutzen und Chats effektiver verwalten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Unter den neuen Funktionen ist die wichtigste die Möglichkeit, Unterhaltungen automatisch zu übersetzen. Dies beseitigt Sprachbarrieren für globale Nutzer und ermöglicht es Menschen aus verschiedenen Ländern, frei in einem Chat zu kommunizieren. Laut Threads wird dieser Schritt dazu beitragen, dass die Plattform bei einem internationalen Publikum populärer wird.

Moderations- und Verwaltungswerkzeuge

Live-Chats stehen nun nicht nur einfachen Nutzern, sondern auch aktiven Community-Leadern offen, den sogenannten "Community Champions". Zu dieser Gruppe gehören Nutzer, die eine große Anzahl von Abonnenten in ihren Communities haben und regelmäßig interessante Diskussionen organisieren. Zudem können Chat-Organisatoren nun bis zu drei Co-Hosts einladen, um bei der Verwaltung des Gesprächs zu helfen.

Eine weitere wichtige Neuerung für Organisatoren ist das Recht, Nachrichten für alle zu löschen. Dies vereinfacht den Moderationsprozess und hilft, die Gesprächsetikette zu wahren. Darüber hinaus testet Threads derzeit Möglichkeiten, die Nachrichten des Organisators in Chats visuell hervorzuheben.

Derzeit können in einem Live-Chat-Raum bis zu 150 Teilnehmer gleichzeitig aktiv Nachrichten schreiben sowie Bilder, Videos und Links senden. Wenn die Anzahl der Teilnehmer dieses Limit überschreitet, wechseln neue Beitretende in den "Zuschauer-Modus" (spectator). Sie können Nachrichten lesen, mit Emojis reagieren und an Umfragen teilnehmen, aber keine Textnachrichten senden.

Wettbewerb und Zukunftspläne

In den ersten Tagen nach dem Start wurde Threads für das Fehlen von Echtzeitkommunikation, Hashtags und chronologischen Feeds kritisiert. Die Plattform hat diese Mängel jedoch in kurzer Zeit behoben. Die Live-Chat-Funktion bietet ein einzigartiges Format, das selbst im X-Netzwerk nicht vorhanden ist, was die Threads-Plattform relevanter und interessanter macht.

Das Unternehmen versprach für die nahe Zukunft zwei weitere wichtige Neuerungen, auf die die Nutzer gespannt warten:

Unterstützung der Live-Chat-Funktion für die Desktop-Version;

Die Möglichkeit, wichtige Nachrichten oben im Chat zu fixieren (pinned messages).

Es ist anzumerken, dass die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Threads in diesem Monat 500 Millionen überschritten hat. DM (Direktnachrichten), ein Desktop-Messenger und viele weitere Updates sind die Hauptgründe für das schnelle Wachstum der Plattform.