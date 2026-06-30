Ansu Fati offiziell zu Monaco: Barcelona verkauft Eigengewächs

Der französische Klub Monaco hat den festen Transfer des spanischen Nationalstürmers Ansu Fati bekannt gegeben. Nach einer Leihe entschied sich der Ligue-1-Vertreter, die Kaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro zu aktivieren. Das Talent, das einst nach dem Abgang von Lionel Messi das legendäre Trikot mit der Nummer 10 beim FC Barcelona erbte, setzt seine Karriere nun im Fürstentum fort. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat der 23-jährige Stürmer einen Vierjahresvertrag bei Monaco unterschrieben, der bis Juni 2030 läuft. Auch der FC Barcelona hat den Wechsel offiziell bestätigt. Im Rahmen der Vereinbarung sicherte sich der katalanische Klub eine prozentuale Beteiligung an einem zukünftigen Weiterverkauf des Spielers.

Ansu Fati verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis bei Monaco und konnte dort zu seiner Bestform zurückfinden. Er absolvierte 30 Pflichtspiele und erzielte dabei 12 Tore. Statistisch gesehen traf er alle 110 Minuten, was die beste Effizienzquote der vergangenen Ligue-1-Saison darstellte.

Glänzendes Debüt und Herausforderungen in Katalonien

Ansu Fati galt als das größte Talent aus Barcelonas Akademie La Masia der letzten Jahre. Er debütierte in der Saison 2019/20 in der ersten Mannschaft und brach in kurzer Zeit mehrere Rekorde. Mit 16 Jahren und 304 Tagen erzielte er gegen Osasuna sein erstes Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Klubs. Zudem stellte er einen Rekord als jüngster Torschütze in der Geschichte der Champions League auf.

Doch wiederkehrende Verletzungen und eine erfolglose Leihe bei Brighton in der englischen Premier League beeinträchtigten seine Karriere. Die Führung und der Trainerstab des FC Barcelona planten aufgrund von Bedenken hinsichtlich seines Fitnesszustands bereits länger einen festen Transfer. Monaco hingegen schenkte dem Spieler Vertrauen, das er nun zurückzahlt.

In einer offiziellen Stellungnahme dankte der FC Barcelona dem Spieler: „Barcelona dankt Ansu Fati ausdrücklich für sein Engagement und seinen Beitrag zum Team und wünscht ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg.“ Fati absolvierte insgesamt 123 Spiele für die Katalanen und erzielte dabei 29 Tore.

Ein neues Kapitel und Zukunftspläne

Bei Monaco konnte Fati seine technische Finesse und seinen Torinstinkt erneut unter Beweis stellen. Besonders sein Doppelpack im Derby gegen Nizza sowie die Siegtreffer gegen Lens und Metz blieben den Fans in Erinnerung. Die Vereinsführung betont, dass der Spieler körperlich wieder voll belastbar sei und eine Schlüsselrolle in der Offensive einnehmen werde.

Dieser Transfer ist für Ansu Fati eine großartige Gelegenheit, dem enormen Druck in Katalonien zu entkommen und sein Potenzial in einem neuen Umfeld voll zu entfalten. Bei einem Klub wie Monaco, der für die Arbeit mit jungen Talenten bekannt ist, wird erwartet, dass er wieder zu den besten Stürmern Europas aufsteigt.