Auf der Baustelle des Akkuyu-KKW, dem ersten Kernkraftwerk der Türkei, wurde ein weiterer strategischer Meilenstein erreicht. Die Kuppel der inneren Sicherheitshülle des zweiten Energieblocks, der vom russischen Staatskonzern Rosatom errichtet wird, wurde in der Projektposition installiert. Dieser Prozess gilt als eine der komplexesten und verantwortungsvollsten Operationen beim Bau des Reaktorgebäudes. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Pressedienst von Akkuyu Nuclear wurden die Hebe- und Platzierungsarbeiten der Kuppel mit einem speziellen schweren Raupenkran durchgeführt. Die gesamte Operation dauerte etwa sieben Stunden, in denen die gewaltige Konstruktion mit Millimeterpräzision an ihrem Platz positioniert wurde. Die Kuppel selbst ist halbkugelförmig und besteht aus 15 Montagmentsektionen aus speziellem Baustahl.

Technische Komplexität und Sicherheitsmaßnahmen

Die Vorbereitungsarbeiten für diese Konstruktion wurden direkt in der Nähe des Energieblockgebäudes durchgeführt und nahmen insgesamt vier Monate in Anspruch. Laut Sergey Butskikh, CEO der Akkuyu Nuclear JSC, war die Installation der inneren Sicherheitshülle der letzte Schritt bei der Bildung des hermetischen Volumens der Reaktorkammer. Nun beginnen die Bauarbeiter mit den Schweißarbeiten zwischen der Kuppel und dem zylindrischen Teil der Hülle.

Das Akkuyu-KKW-Projekt zeichnet sich durch die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards aus. Die Reaktorgebäude verfügen über eine doppelschichtige Sicherheitshülle:

Innere Sicherheitshülle — das Lokalisierungssystem des Kraftwerks, das die Stabilität der Reaktorkammer gewährleistet;

Äußere Sicherheitshülle — aus Stahlbeton gefertigt und darauf ausgelegt, jeglichen extremen äußeren Einwirkungen, einschließlich Naturkatastrophen, standzuhalten.

Regionale Bedeutung und Zukunftspläne

Es wird erwartet, dass dieses Projekt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der energetischen Unabhängigkeit der Türkei spielen wird. Das Akkuyu-KKW wird aus vier Energieblöcken bestehen, in denen jeweils VVER-1200-Reaktoren der Generation 3+ auf Basis eines russischen Designs installiert werden. Jeder Block hat eine Leistung von 1200 MW, was insgesamt einen erheblichen Teil des Strombedarfs des Landes decken wird.

Zur Information: Mit diesem Projekt reiht sich die Türkei in die Gruppe der weltweit fortschrittlichen Kernenergienationen ein. Unternehmensvertreter gaben bekannt, dass die Inbetriebnahme des ersten Energieblocks des Kraftwerks für Ende 2026 geplant ist. Derzeit schreiten die Bau- und Montagearbeiten an allen vier Blöcken parallel zügig voran.

Auch für Usbekistan ist diese Erfahrung der Türkei von Interesse, da Fragen der Entwicklung der Kernenergie in unserer Region auf der Tagesordnung stehen. Die technologischen Lösungen und Sicherheitssysteme im Akkuyu-Projekt vermitteln eine klare Vorstellung davon, wie moderne KKW beschaffen sein sollten.