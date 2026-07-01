WM 2026: Mbappe zieht mit Doppel gegen Schweden mit Messi gleich

Frankreich-Kapitän Kylian Mbappe zeigte bei der Weltmeisterschaft 2026 erneut eine glanzvolle Leistung. Der 27-jährige Stürmer wurde zum Man of the Match im Achtelfinale gegen Schweden gewählt.

Die Mannschaft von Didier Deschamps besiegte den Gegner souverän mit 3:0 und zog ins Viertelfinale ein. Mbappe wurde mit einem Doppel zum Hauptakteur des Sieges.

Mbappe eröffnete kurz vor der Halbzeit die scoring

Die erste Halbzeit verlief zu Frankreichs Gunsten. Obwohl die 'Les Bleus' zahlreiche gefährliche Situationen kreierten, gelang es ihnen erst kurz vor der Pause, den schwedischen Kasten zu knacken.

In der 45. Minute nahm Mbappe den Ball im gegnerischen Strafraum an und eröffnete mit einem präzisen Schuss die Tore. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Bradley Barcola den Vorsprung der Franzosen.

In der 74. Minute bestrafte Mbappe die schwedische Defensive erneut mit seinem zweiten Treffer des Spiels und dem dritten für Frankreich.

Torschützenliste im Turnier steigt auf sechs

Nach dem Doppel gegen Schweden ist Kylian Mbappes Torbilanz bei der WM 2026 auf sechs gestiegen. Damit zieht der französische Stürmer im Rennen um die Tor සම්krone mit Lionel Messi gleich.

Mbappe hatte bereits in der Gruppenphase regelmäßig getroffen. Die zwei weiteren Tore im ersten Play-off-Spiel machen ihn zu einem der Hauptanwärter auf den 'Goldenen Schuh'.

Frankreich zeigt eine perfekte Bilanz im Turnier

Die französische Nationalmannschaft hat alle vier bisherigen Spiele bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Mit enormer Offensivkraft, hoher Geschwindigkeit und starker Konkurrenz im Kader beweist das Team, dass es einer der Favoriten ist.

Auch im Spiel gegen Schweden kontrollierten die Franzosen das Geschehen vollständig und ließen dem Gegner kaum Chancen. Mbappes zwei Tore zeigten erneut, dass der Kapitän seine Führungsrolle in entscheidenden Spielen ausfüllt.

Gegner im Viertelfinale: Paraguay

Die französische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale auf Paraguay. Der Vertreter aus Südamerika zog ein, nachdem er Deutschland in der vorangegangenen Runde im Elfmeterschießen besiegt hatte.

Das Team von Didier Deschamps gilt auch im nächsten Spiel als Favorit. Doch in der K.o.-Phase ist jeder Fehler kostspielig. Die größte Hoffnung Frankreichs bleibt Kylian Mbappe, der bereits sechs Tore im Turnier erzielt hat.