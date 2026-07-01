Was sagte Deschamps nach dem Sieg gegen Schweden im Achtelfinale?

Didier Deschamps, Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach dem überzeugenden Sieg gegen Schweden im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026.

Les Bleus zogen nach einem 3:0-Sieg gegen ihren Gegner ins Viertelfinale ein. Trotz des deutlichen Ergebnisses betonte Deschamps jedoch, dass das Team sein Hauptziel noch nicht erreicht habe.

Frankreich kam mit einem klaren Ziel zur Weltmeisterschaft

Der französische Spezialist erklärte, dass das Team gekommen sei, um eine im Vorfeld festgelegte Aufgabe zu erfüllen. Der Trainer merkte an, dass alle Spieler dieses Ziel genau verstehen.

«Wir sind mit einer klaren Aufgabe hierhergekommen, und ich teile diese mit dem Team. Wir haben Grund zum Stolz, aber vor uns liegt noch ein langer Weg», sagte Deschamps.

Frankreich gilt in den letzten Jahren als einer der Hauptfavoriten bei großen Turnieren. Daher werden vom Team nicht nur Siege in einzelnen Spielen, sondern das Erreichen der entscheidenden Turnierphasen erwartet.

Deschamps erinnerte an ungenutzte Chancen

Obwohl Frankreich Schweden mit drei Gegentoren ohne Antwort besiegte, sagte der Cheftrainer, dass das Team das Ergebnis noch deutlicher hätte ausbauen können.

Seiner Meinung nach konnten die Spieler nicht alle vor dem gegnerischen Tor geschaffenen Chancen voll nutzen. Dennoch war der Trainer mit dem souveränen Einzug in die Play-off-Runde zufrieden.

«Wir sind souverän durch diese Phase gekommen. Dennoch hätten wir mehr Situationen nutzen können», betonte der Spezialist.

In solchen Spielen ist das Wichtigste, in die nächste Runde einzuziehen. Deschamps machte jedoch deutlich, dass er die Mängel im Spiel des Teams nicht ignorieren wird.

Die Hauptaufgabe ist nun die Regeneration

Die französische Nationalmannschaft bestreitet ihr nächstes Spiel in vier Tagen. Daher ist die Wiederherstellung des physischen und psychischen Zustands der Spieler für den Trainerstab von großer Bedeutung.

Deschamps erklärte, dass das Team im nächsten Spiel erneut seinen besten Fußball zeigen müsse.

«Jetzt müssen wir uns regenerieren und in vier Tagen wieder unsere beste Leistung zeigen», sagte er.

In der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft können kurze Pausen zwischen den Spielen die Vorbereitung der Spieler ernsthaft beeinträchtigen. Aus diesem Grund versucht der französische Trainerstab, die Belastungen richtig zu verteilen.

«Die Realität kann einen schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen»

Didier Deschamps forderte die Spieler auf, nicht in übermäßige Selbstzufriedenheit zu verfallen. Er betonte, dass es gefährlich sei, zu früh über die späteren Phasen des Turniers nachzudenken.

«Es macht keinen Sinn, zu weit vorauszuschauen. Die Realität kann einen schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wir haben ein talentiertes Team, aber wir müssen dies in jedem Spiel beweisen», sagte Deschamps.

Der Kader von Frankreich umfasst viele hochkarätige Spieler des Weltfußballs. Doch nach Meinung des Cheftrainers garantieren bekannte Namen und ein starker Kader allein keinen Sieg.

Nächster Gegner — Paraguay

Zur Erinnerung: Frankreich besiegte Schweden im Achtelfinale mit 3:0. Nun treffen die Schützlinge von Didier Deschamps im Viertelfinale auf die Nationalmannschaft von Paraguay.

Paraguay hatte Deutschland in der vorangegangenen Runde im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Daher erwartet Frankreich eine ernsthafte Prüfung gegen einen Gegner, der diszipliniert verteidigt und bis zum Ende kämpft.

Aus Deschamps' Aussagen geht hervor, dass es im französischen Lager selbst nach einem großen Sieg keinen Raum für Selbstzufriedenheit gibt. Das Team muss sein Potenzial nun in jedem weiteren Spiel aufs Neue beweisen.